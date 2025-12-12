Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens kävi ryöstöretkellä Pennsylvaniassa, jossa se otti 4–2-voiton Pittsburgh Penguinsista.
Ottelun tähdistöön lukeutui Oliver Kapanen, joka viimeisteli Montrealille 4–1-maalin. Kyseessä oli Kapasen kauden kymmenes osuma.
Penguinsin Ville Koivunen sai ottelussa kahden minuutin rangaistuksen kampituksesta.
Nashville Predators puolestaan nujersi kotikaukalossaan St. Louis Bluesin lukemin 7–2.
Ottelun kärkinimiä oli Nashvillen Steven Stamkos, joka teki neljä maalia.
Husso taipui Anaheim-maalilla
New York Islanders haki kotivoiton Anaheim Ducksista lukemin 5–2.
Ducksin maalilla ahkeroi Ville Husso, joka torjui 32 laukausta. Joukkuetoveri Mikael Granlund ei yltänyt tehopisteille Anaheimin maaleista.
Ottelun tähdistöön lukeutui Islandersin Anders Lee, joka urakoi neljä tehopistettä. Kyseessä oli Leen uran kolmas neljän tehopisteen ottelu.