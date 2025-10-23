MTV Urheilu uutisoi eilen keskiviikkona, kuinka SM-liigan sisäinen vääntö on saamassa huippunsa marraskuun lopun yhtiökokouksessa, jossa on tarkoitus päättää uudesta sarjajärjestelmästä, joukkuemäärän vähentämisestä ja pudotuspelien tulonjaon uudistamisesta.
Mikäli suunnitteilla olevat muutokset eivät toteudu, joukko seuroja on valmis hajottamaan nykyisen SM-liigan. Suurista seuroista Tappara, HIFK ja TPS vetävät ryhmää, joka on viime kädessä valmis jopa irtautumaan sarjasta, mikäli uudistuksia ei tehdä.
Tällöin myös nykyisin Mestiksessä pelaava Jokerit loikkaisi mukaan.
– Ei sitä (oman liigan perustamista) mikään estä. Superliiga-päätöksen pääsanoma oli se, että lajiliitot tai muut hallitsevat organisaatiot eivät voi estää halukkaita seuroja perustamasta kilpailevaa liigaa. Lainsäädäntö on uusien yrittäjien puolella tällaisessa tilanteessa, Rauste avaa.
Entä Suomen mestaruus?
Jos SM-liigaan jäisi joitain joukkueita, mutta suuret vetäisivät perässään esimerkiksi kaikkiaan 10 seuraa, olisi mahdollista, että Suomessa pelattaisiin kahta kilpailevaa jääkiekkosarjaa.
Kysymys kuuluu: Kuka kruunattaisiin Suomen mestariksi?
Rausteen mukaan kyseessä on tavaramerkkioikeuteen liittyvä asia.
– Kyseessä on geneerinen termi, johon kukaan ei voi saada yksinoikeutta. Se sana on ihan vapaata riistaa. Meillä voisi olla tilanne, jossa on kaksi kilpailevaa liigaa, joissa kummassakin kruunattaisiin Suomen mestari.
Kahta Kanada-maljaa sentään tuskin nähtäisiin.
– Kanada-maljan voi erisnimenä suojata. Samaan tapaan kuin esimerkiksi Stanley Cup on suojattu Pohjois-Amerikassa, Rauste päättää.