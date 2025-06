SM-liigan kohusuunnitelmalla huolestuttava piirre: "Emme halua"

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen linjaa kaksi merkittävintä tavoitetta, joiden SM-liigan uudistuksessa on täytyttävä alempien sarjatasojen elinvoiman säilyttämiseksi.

SM-liigan johto avasi maanantaina medialle, missä kehitteillä olevan sarjauudistuksen kanssa mennään. Viime viikolla julkisuuteen nousseen konferenssimallin kerrottiin olevan seuraavien kuukausien panostuksen kohde.

NHL:stä tutussa konferenssimallissa SM-liigan joukkueet jaettaisiin kahteen runkosarjalohkoon, esimerkiksi maantieteellisin perustein. SM-liigasta voisi tulla kaikkiaan 16–20 seuran sarja, jota nyky-Mestiksen kärkijoukkueet täydentäisivät.

Spekuloidun muutoksen on kuitenkin pelätty osoittautuvan kuoliniskuksi Mestikselle. Jääkiekkoliiton alainen kärkisarja menisi väistämättä uuteen uskoon – mahdollisesti niin, että siitä tulisi Suomi-sarjan ja Mestikseen jäävien seurojen välinen uudissarja.

Mitä jääkiekkoliitto tuumii siitä, että sen alainen korkein sarjataso Mestis väistämättä näivettyisi SM-liigan uudessa mallissa?

– Ei noin voi sanoa. Nyt vasta keskustellaan eri vaihtoehdoista. Olemme totta kai keskustelleet Mestistä koskevista asioista Sarjaseurat Ry:n eli Mestis-seurojen kanssa ja tämä keskustelu jatkuu, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen kommentoi MTV Urheilulle.

– Olemme huippukiekon neuvottelukunnassa käyneet laajasti näitä asioita läpi ja tulemme jatkamaan tätä keskustelua. Sarjat ovat meidän alaisia ja jos jotain tehdään niin täytyy olla yhteinen ymmärrys. Eilen julkaistiin lähinnä vain Liigan sisäistä pohdintaa. Syksyllä pitäisi olla sellaiset hyvin perustellut ehdotukset pöydällä, joita sitten niin Liigan kuin Jääkiekkoliiton päättävissä elimissä pohditaan.

Mitä jääkiekkoliitossa ajatellaan tästä kehitteillä olevasta SM-liigan konferenssimallista?

– En lähde nyt mistään malleista spekuloimaan, koska niitä on ollut tässä huippukiekon neuvottelukunnassakin useita ja niitä on sitten analysoitu. En halua tässä vaiheessa lähteä mitään mallia erikseen kommentoimaan. Aika näyttää, mihin päädytään.

Miltä uudistuva SM-liiga näyttää tässä vaiheessa suomalaisen kiekon kehityksen kannalta?

– Se on kiva todeta, että alkuperäinen ajatus koko prosessin takana oli se, että miten kehitämme suomalaista pelaajapolkua. Se on tärkein asia tässä. Eli Jääkiekkoliiton näkökulmasta miten saamme sellaiset sarjat joissa on kilpailua ja jotka kehittävät suomalaista pelaajaa. Tämä on edelleen se ydin ja punainen lanka, minkä pohjalta Jääkiekkoliitto tekee lopulliset päätöksensä kun keskustelut on viety loppuun.

– Siihen kuuluvat nämä kolme ylintä sarjatasoa. Siitä päätöksestä riippuen sitten pohditaan, miten ne seuraavat sarjatasot pelataan. Tässä on vielä niin monta liikkuvaa osaa, että on ihan turha lähteä spekuloimaan minkään mallin puolesta. Kaikella on omat heijastevaikutuksensa ja niitä pitää sitten vielä pohtia.

Mutta se ei siis mielestäsi olisi “kuolinisku” Mestikselle, jos SM-liigasta tulee 16-20 joukkueen sarja, johon Mestiksen kärkiseurat hyppäävät mukaan?

– Jääkiekkoliiton näkökulmasta emme halua, että yhdeltäkään jääkiekkopaikkakunnalta suljettaisiin harrastemahdollisuuksia tai mahdollisuutta edetä huippukiekkoiluun asti. Haluamme, että jääkiekko pysyy mahdollisimman elinvoimaisena ympäri Suomen.

– Se on se toinen näkökulma tässä pelaajapolun ohella. Jääkiekon halutaan pysyvän valtakunnallisena ja huippukiekkoa pelattavan ympäri maan. Ne ovat liiton kaksi tärkeintä asiaa. Ne sarjat joihin päädytään on oltava tukena näille tavoitteille.

– Se keskustelu täytyy käydä ja kaikkien on ymmärrettävä se kokonaisuus. Taustakeskusteluja on nyt käyty, joten tiedämme hyvin tarkkaan Mestis-seurojen toiveet ja näkemykset. Sielläkin ollaan hyvin avoimia kaikelle muutokselle. Katsotaan, mikä lopulta on sitten paras ratkaisu Suomi-kiekolle. Se on kaikkien yhteinen tahto.

Juttua muokattu 18.6. kello 14.25. Korjattu Heikki Hietasen sukunimi oikeaan muotoon.