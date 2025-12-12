Kärppien urheilujohtajan Kimmo Kapasen mukaan keskiviikon Lukko-tappio toimi viimeisenä pontimena valmennusmuutokselle. Asiat tapahtuivat lopulta pika-aikataululla.

Oululaisseura tiedotti perjantaiaamuna vapauttaneensa apuvalmentaja Jussi Silanderin tehtävistään. Erityisesti alivoimapelaamisesta vastannut Silander ehti toimia seurassa puolisentoista vuotta. Silanderin kädenjälki ei mairitellut Kärppien av-pelaamista. 71 prosentilla joukkue on koko SM-liigan heikoin.

– Tässä on pidemmän aikaa mietitty, että miten kurssia käännetään. Lopullinen päätös kun oli tämä, että uusi tulee sisään, niin yksi lähtee myös sitten pois. Ei haluttu rampaa ankkaa tehdä. Oli parempi tehdä tällainen muutos. Tämä on myös pelaajille signaali, että olemme valmiita tekemään muutoksia, Kärppien urheilupomo Kimmo Kapanen sanoo MTV Urheilulle.

Kärppien alkukausi on ollut surkea. Jättiodotuksin ladattu nippu keikkuu sarjataulukossa viimeistä edellisenä. Kapanen kuitenkin harmittelee joukkueen alisuorittamisesta syntynyttä yksittäistä "uhria".

– Eihän se ikinä ole helppoa tällaisia ratkaisuja tehdä ja kohdata sitä ihmistä. Kova paikka. Kollektiivisen epäonnistumisen uhrina on yksi henkilö. Jussi on hyvä valmentaja ja ihminen. Harmi juttu, että tämä näin menee, mutta hän kyllä ymmärtää tämän lajin haasteet ja asiat.

Uutena miehenä kelkkaan hyppäävän Kaskisen roolituksesta Kapanen pysyy vielä vaitonaisena. Kaskinen on seuran käytettävissä ensi viikolla.