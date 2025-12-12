Dallas Starsin Roope Hintz jouduttiin avustamaan ulos kaukalosta Minnesota-ottelun loppuhetkillä. Tilanne näytti Leijonien olympiasuunnitelmien kannalta erittäin huolestuttavalta.
Hintz sai pelin loppuhetkillä joukkuetoverinsa Miro Heiskasen laukauksen jalkaansa. Hintz tipahti osumasta jäihin.
Stars-joukkuekaverit taluttivat suomalaisen pois jäältä. Kolahdus sattui ottelun kolmannen erän loppuhetkillä. Kuti näytti tekevän todella kipeää, sillä Hintz ontui jalkaansa matkalla pukukoppiin.
Dallasin keskushyökkääjälle olisi tarjolla merkittävä rooli kahden kuukauden päässä odottavissa olympialaisissa. Hintzin voidaan olettaa, pelikunnossa ollessaan, kantavan Leijonien kärkiketjujen sentterivastuuta.
Dallas hävisi yön ottelun 2–5. Epäonnisessa episodissa mukana ollut Heiskanen teki ottelussa tehot 1+1.