Kalle Kaskinen on nimitetty Kärppien apuvalmentajaksi. Jussi Silander on vapautettu tehtävistään. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Silander aloitti apuvalmentajana keväällä 2024. Kärppien taival on kuitenkin ollut viime aikoina tuskainen. Pohjoisen suurseura on SM-liigan sarjataulukossa tällä hetkellä sijalla 15. Viime kaudella joukkue jäi farssimaisesti ulos pudotuspeleistä.

– Alkukausi on ollut meillä haastava ja emme ole päässeet esimerkiksi erikoistilannepelaamisessa vaaditulle tasolle. Joukkue tarvitsee nyt monella tapaa herätystä ja tässä kohtaa koimme, että tämä muutos on tehtävä, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kommentoi tiedotteessa.

Kärppien päävalmentajana jatkaa täksi kaudeksi rooliin nimitetty Petri Karjalainen. Toisena apuvalmentajana toimi Toni Sihvonen. Maalivahteja opastaa Ari Hilli.

Ouluun hyppäävän Kaskisen sopimus kattaa loppukauden. 51-vuotias valmentaja toimi kaksi edellistä kautta Sveitsissä Luganon apumiehenä. Kaskinen valmensi SM-liigassa TPS:ää pääluotsin roolissa kolmella kaudella. Hän sai tehtävästä potkut marraskuussa 2019 kesken joukkueen vieraspelireissun.

Sittemmin Kaskinen on valmentanut myös Slovakian sarjassa ja Tshekin miesten maajoukkueessa.