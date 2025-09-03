"Suomen etsityin mies" pakotti uhrinsa ajelulle, löi kasvoihin ja uhkasi ampumisella

Mies väitti perineensä velkaa. Uhrin ajeluttaminen toi miehelle vuosien tuomion.

Rikollisjengi United Brotherhoodiin kuulunut 40-vuotias mies on tuomittu useiden vuosien vankeuteen perittyään väitettyjä velkoja väkivaltaisesti viime keväänä.

Oikeuden mukaan velan periminen alkoi, kun mies pyysi uhrin tapaamiseen sipoolaiselle huoltoasemalle, missä mies pakotti uhrin autoonsa aseella uhaten. Mies kuljetti oikeuden mukaan uhria eri puolilla pääkaupunkiseutua ja esti tätä poistumasta autosta.

Uhri lähetti matkan aikana puolisolleen viestin, jossa tämä kertoi olevansa pulassa ja pyysi soittamaan poliisille. Puoliso otti yhteyttä hätänumeroon.

Uhrilla ei oikeuden mukaan ollut miehen vaatimaa rahamäärää, ja hän yritti tavoittaa jonkun, joka voisi siirtää sen hänelle heti. Oikeuden mukaan syyttäjän todisteet tukevat sitä, että uhri oli ajon aikana ollut yhteydessä henkilöön, joka oli luvannut hänelle 10 000 euron lainan. Ryöstö jäi kuitenkin yritykseksi, koska uhrilla ei ollut miehen vaatimaa rahasummaa hallussaan heti.

Lopulta mies vei uhrin takaisin huoltoasemalle. Poliisin ottamien valokuvien perusteella uhrilla oli autosta noustessaan kasvoissaan ruhjeita. Oikeus katsoi, että mies löi uhria nyrkillä ainakin muutamia kertoja.

Autoajelua seuraavina päivinä mies jatkoi uhrin uhkaamista väkivallalla ja meni muun muassa uhrin asunnolle.

Tuomion saanut mies väitti, että uhri antoi hänelle aiemmin toimeksiannon periä velkaa uhrin puolesta kolmannelta taholta, mutta mies ei ollut saanut uhrin lupaamaa perimispalkkiota. Oikeuden mukaan jäi kuitenkin kokonaan miehen väitteen varaan, että hänellä olisi ollut uhrilta laillinen saatava.

Yli neljä vuotta vankeutta

Oikeuden mukaan ryöstön yritys oli tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla, sillä uhriin kohdistettiin pitkäkestoisesti vakavaa väkivaltaa ja sen uhkaa hänen ollessaan puolustuskyvyttömässä asemassa aseella uhkaamisen vuoksi. Tämän vuoksi oikeus katsoi ryöstön yrityksen törkeäksi. Mies muun muassa uhkasi ampua uhrin.

Mies kiisti syytteet törkeästä ryöstön yrityksestä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Mike Soldier tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa muun muassa törkeästä ryöstön yrityksestä, törkeästä vapaudenriistosta ja ampuma-aserikoksesta neljän vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen. Muun muassa miehen aiemmin tekemät törkeät kiristysrikokset kovensivat tuomiota.

Tuomio annettiin viime kuussa.

Rikokset olivat osa tapahtumaketjua, jossa miesjoukko peri velkoja kahdelta muulta mieheltä. Muut velkoja perineet tuomittiin vankeuteen muun muassa pakottamisesta sekä huumausainerikoksesta.

United Brotherhood lakkautettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä vuonna 2022. Oikeuden mukaan jengin toiminnassa tehtiin huomattavan suuri määrä vakavia rikoksia, kuten kiristysrikoksia.

