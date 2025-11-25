Mantaqa-oikeudenkäynnissä vuosien vankeuteen tuomittu mies ehti pakoilla vuosia.
Euroopan etsityimpiin rikollisiin kuulu Jesse Shipley on saatu kiinni Espanjassa.
Shipley on ollut vanhastaan poissaolevana vangittuna törkeistä huumausainerikoksista epäiltynä. Shipley on rikollisella urallaan kytkeytynyt muun muassa Mantaqa-jengiin.
Shipley on aiemmin tuomittu muun muassa paljon julkisuutta saaneessa Mantaqa-oikeudenkäynnissä, jossa hänet tuomittiin seitsemän vuoden vankeuteen suurten kannabiserien kauppaan liittyen. Ennen käräjäoikeuden tuomiota vapaalle päästetty Shipley kuitenkin pakeni Suomesta.
Shipley oli pakoillut oikeutta jo tovin. Tapauksesta vuonna 2022 uutisoinut Iltalehti kertoi tuolloin, että matkustuskiellossa ollut Shipley oli rikkonut jalkapantansa ja karannut maasta, käyttämällä ilmeisesti jonkun muun henkilön matkustusasiakirjoja.