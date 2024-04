Suomen 16-vuotias superlupaus haluttiin Englantiin ja Saksaan – järki voitti tunteen: "Tämä on parempi vaihtoehto"

Tällä kaudella yksi kiinnostavimmista nuorista lupauksista pelaa Turussa FC Interissä. Viime lokakuussa 16 vuotta täyttänyt Djoully Nzoko on taitojensa puolesta jo valmis pärjäämään Veikkausliigassa.

– Puolustamisessa on aina petrattavaa. Olen vasenjalkainen, joten haastan aina vasemmalta, mutta pitää uskaltaa mennä myös oikealta ohi. Osaan sen kyllä.

Taidot Vaalan katupeleistä

Oikealla laidalla viilettävä Nzoko on kehittänyt ohitustaitonsa pihapeleissä, Turun itäisessä kaupunginosassa Vaalassa.

Tie omaehtoisista pienpeleistä ohjattuun toimintaan on maahanmuuttajataustaiselle suomalaislupaukselle tyypillinen. Nzokon vanhemmat ovat kotoisin Kongosta.

– Sieltä katupeleistä se on lähtenyt. Pelattiin aina kavereiden kanssa. Välillä se meni sellaiseksi, että oli pakko voittaa ja oltiin tosissaan, mutta siellä minun taitoni kasvoivat. Ja nyt olen täällä, Nzoko sanoo ja hymyilee leveästi.

Viime kaudella Nzoko pelasi Interin B-junioreissa ikäluokan toisella sarjatasolla Ykkösessä, joten hyppyä aikuisten pääsarjaan Veikkausliigaan voi kuvailla valtavaksi. Pärjääminen edustusjoukkueessa on merkki hänen vielä osittain kartoittamattomasta lahjakkuudestaan.

– Vastustajat ovat paljon vahvempia tietenkin. Tempo on kovempaa ja peli nopeampaa. Pitää tehdä kaikki asiat täysillä. Ei saa yhtään löysäillä, Nzoko kuvailee.

Kiinnostusta Saksasta ja Englannista

Alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa loistanut sekä räjähtävyydellään ja ohitustaidoillaan ihastuttanut Nzoko on monessa mielessä poikkeuksellinen pelaaja Suomen kentillä. Pelaajatyyppinsä lisäksi hän erottuu päätöksellään jäädä kotimaan kentille.

– Käytännössä nuorella pelaajalla on kaksi mahdollisuutta tuossa iässä. Mennä akatemiaan jonnekin, lähinnä Keski-Euroopan seuroihin tai esimerkiksi Tanskaan. Pitää punnita, että meneekö noihin ympäristöihin jo nuorena, vai tullaanko Veikkausliigan kautta ja siirrytään sitten suoraan aikuisten edustusjoukkueeseen, mikä se sarjataso sitten onkaan, Vasara avaa.

– Voisin kuvitella, että Djoully on nähnyt tämän parempana vaihtoehtona, että pannaan täällä kaikki peliin ja yritetään seuran kanssa sitten siirtyä, kun sen aika on. Nyt ei ehkä vielä ole sen edustusjoukkuesiirron aika. Nyt pitää murtautua ensin kunnolla Veikkausliigaan, Vasara sanoo.

– Moni lähtee nuorena. Se voi kostautua. Mun mielestä on fiksumpaa miettiä niin, että tänne kannattaa jäädä pelaamaan miehiä vastaan liigassa kuin lähteä ulkomaille pelaamaan ikäisiäni vastaan. Mielestäni tämä on parempi vaihtoehto. Interissä saa yksilötreeniä. Monessa seurassa Suomessa ei saa sellaista. Täällä on hyvä olla, Nzoko kertoo.