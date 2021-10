Tämä nimi mieleen! 16-vuotias suomalainen suurlupaus Juho Talvitie tähtää maailman huipulle: "Manchester City, Mestarien liigan voitto ja Ballon d'Or"

Vuonna 2005 syntynyt Juho Talvitie on monella tapaa poikkeuksellinen suomalaispelaaja. Ilmeisen lahjakkuutensa lisäksi Ilves-kasvatin kunnianhimo on vertaansa vailla.

Talvitiellä on kaikki syyt asettaa tavoitteensa korkealle, sillä hän lukeutuu niihin teini-ikäisiin pelaajiin, joiden potentiaalista kattoa on vielä vaikea määrittää. Kykyjä ja asennetta hänellä on niin paljon, että lukuisat ulkomaalaiset huippuseurat olivat viime kesänä hänen perässään.