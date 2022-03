Huuhkajien 17-vuotiaan yllätysnimen rakettimainen urakiito hämmästyttää – taustalla seuran tuki ratkaisevalla hetkellä: "Jos joku pystyy tuollaiseen, se on Miska"

Suomen parhaiden jalkapalloilijoiden joukosta paistoi 17-vuotiaan Miska Ylitolvan nimi. Oikean puolen laitatuki on paitsi joukon ainoa 2000-luvulla syntynyt pelaaja, suurelle yleisölle hän on vielä täysi tuntemattomuus.

Valinta on Kanervalta yllättävä ja epätyypillinen, sillä yleensä pelaajia on kypsytetty pitkään eri nuorisomaajoukkueissa ennen mahdollisuutta näyttää A-maajoukkueessa.

Heti Klubin parhaimmistoa

HJK ei ollut ainoa seura Ylitolvan perässä. Kiinnostuneita oli niin Ykkösestä kuin Veikkausliigan muista seuroista. Turhien väliportaiden astumisen sijaan tie vei suoraan Suomen mestarin riveihin. Hieman yllättävästi hän on ottanut välittömästi paikkansa HJK:n edustusjoukkueen avauskokoonpanossa.

Eikä sekään vielä ole riittänyt, sillä Ylitolva on useissa otteluissa lukeutunut Klubin parhaimpien joukkoon.

Harppaus on ollut huima, sillä Ylitolva pelasi vielä viime kaudella enimmäkseen RoPS:n kakkosjoukkueen RFA:n mukana Kakkosta. Ykkösessä pelanneessa edustuksessa hänelle kertyi viime kaudella yhteensä vain 456 peliminuuttia.

– Vaikka RoPSissakin oli kova taso, tämä on selkeästi iso hyppy. En ole kuitenkaan sitä sen kummemmin miettinyt. Jatkan vain kovaa työtä ja täysillä treenaamista, Ylitolva ruotii MTV Urheilulle.

– Ei paljoa peruutella. Tempo on tosi paljon kovempi kuin olen tottunut, mutta olen aika hyvin pysynyt mukana siinä.

Omaksuu asiat todella nopeasti

Kehitys on siitä lähtien ollut huimaa.

– Onhan hän ollut poikkeuksellinen nuoresta pitäen. Hänet nostettiin jo 14- tai 15-vuotiaana treenaamaan RoPSin edustuksen kanssa. Äijäluonne, vaikka on nuori. Ei pelkää mitään. Hän menee vain pelaamaan, vaikka olisi kuka vastassa, Rovaniemen Palloseuran puheenjohtaja Risto Niva luonnehtii.

Nivalla on näkemys siitä, miksi urheilullinen Ylitolva etenee kehityksessään kuin raketin kyydissä.

– Kun valmentajat antavat ohjeita, hän omaksuu asiat todella nopeasti. Se on varmasti yksi syy. Jos joku, niin se on Miska, joka pystyy tuollaiseen loikkaan, Niva sanoo.

Lupaavan Ylitolvan pelimaksut kuitattiin Rovaniemen Palloseuran Respect-rahaston varoilla. Rahasto on tarkoitettu vähävaraisten nuorten lisenssimaksujen tukemiseen.

– Jos sen takia ei pysty harrastamaan, se on väärin, Ylitolva pohtii.

– Hän on hyvin nuoresta lähtien viettänyt urheilijaelämää ja eli arkeaan Santasportilla, Niva kertoo.

Lahjoja, fysiikkaa ja oikea pelipaikka

– Hän on nuoresta iästään huolimatta todella ennakkoluuloton ja fyysinen, jos ajatellaan sitä juoksuvoimaa, joka hänellä on. Rauhallinen, tekninen. Pelirohkeus paistaa hänen tekemisistään. Uskaltaa haastaa ja tukea hyökkäyksiä, Kanerva arvioi.

Ylitolvan nopeaa nousua niin HJK:hon kuin Huuhkajiin on edesauttanut hänen pelipaikkansa. Keväällä 2004 syntynyt pelaaja on luontainen laitatuki, jollaisia on Suomessa vain vähän.