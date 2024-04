Kommentti: HJK:n ykköshaastaja tullee Turusta

Nyt jo harjoituskauden aikanakin päävalmentaja Vesa Vasaran suojatit ovat esittäneet kuitenkin paikoitellen jopa mallikelpoista futista. Se lupaa hyvää hyvää liigakautta ajatellen. Liigacupin voitto kertoo myös siitä, että pelillinen kehitys on kulkenut oikeaan suuntaan. Inter on valmis.

Jos vain on mahdollista, niin Inter hyökkää terävästi isoihin tiloihin, ja pyrkii murtautumaan nopeasti maalintekotilanteisiin. Mutta luonnollisesti etenemisessä on oltava muitakin rytmejä. Pelaajilla on ollut vielä haasteita tilanteiden tunnistamisten suhteen: malttia on siis oltava.