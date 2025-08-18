Veikkausliigan nousijaehdokas joutui vastustajien hampaisiin – nyt tuli päätös

Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt seitsemän jalkapallon miesten Ykkösliigassa pelaavan seuran valituksen Palloliiton toiminnasta koskien tammisaarelaisen EIF:n tekemää farmisopimusta.

Toisella sarjaportaalla Ykkösliigassa pelaavista seuroista kahta akatemiajoukkuetta lukuun ottamatta kaikki osallistuivat Ekenäs IF:n ja FC Hakan farmisopimuksen purkamista koskeneeseen valitukseen.

FC Lahti, TPS, Jippo, PK-35, SalPa, JäPS ja KäPa olivat vieneet sopimuksen purkamisen Suomen Palloliiton ensin valituslautakunnan käsittelyyn, ja hylkäyksen jälkeen seitsikko valitti asiasta Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Seurojen mukaan Palloliiton kilpailutoimenjohtaja Pekka Soinilla ei ollut valtuuksia mitätöidä EIF:n ja Hakan farmisopimusta. Palloliiton kilpailumääräysten mukaan farmisopimuksessa Veikkausliigan seuran kanssa oleva Ykkösliigan seura ei voi haaveilla noususta pääsarjaan. Näin asia on esimerkiksi SJK Akatemian ja Klubi 04:n kohdalla.

EIF ja Haka eivät ehtineet vaihtaa sopimuksen puitteissa ainuttakaan pelaajaa. Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi seurojen valituksen perjantaina antamassaan päätöksessä.

– Oikeusturvalautakunta katsoo, että liiton kilpailutoiminnan johtajalla on (---) toimivalta tehdä päätöksiä farmisopimusten rekisteröinnistä, jonka toimivallan voidaan katsoa pitävän sisällään sekä farmisopimusten rekisteröinnin että farmisopimuksen rekisteristä poistamisen, lautakunta kertoo päätöksessään.

Oikeusturvalautakunta totesi, ettei Palloliiton yhdistyssäännöissä ollut lainkaan mainintaa siitä, miten farmisopimuksen rekisteröinti voidaan poistaa.

– Näin ollen farmisopimuksen mitätöinti käsillä olevassa tilanteessa jää pääosin Palloliiton kilpailutoiminnan johtajan ja kilpailutoiminnon tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan, päätöksessä sanotaan.

Lautakunta katsoi Hakan ja EIF:n huolimattomuuden johtaneen siihen, ettei kilpailumääräyksissä mainittua sarjanousukieltoa ollut otettu huomioon. Seurat kuitenkin pyysivät heti asian tultua niiden tietoon Palloliittoa purkamaan sopimuksen eikä muiden Ykkösliigan seurojen oikeuksia lautakunnan mukaan loukattu.

– Toisenlainen lopputulos johtaisi myös EIF:n kannalta tässä yksittäisessä ja poikkeuksellisessa tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.

EIF on parhaillaan Ykkösliigassa neljännellä sijalla. TPS ja FC Lahti ovat sarjan kärkipaikoilla tasapisteissä. Välissä on Klubi 04, joka on farmisopimuksessa emoseuransa HJK:n kanssa.

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöstä ei ole vielä luettavissa sen sivuilta. Lainaukset päätöksestä on tehty PK-35:n tiedotteen pohjalta.