KuPSilla on mahdollisuus entistä valtavampaan saavutukseen – vastapuolella ökyrikas tanskalainen

Kuopion Palloseura aloittaa eurokarsintojen viimeisen vaiheensa tänään, kun se pelaa Eurooppa-liigan karsintojen playoff-kierroksella tanskalaista FC Midtjyllandia vastaan. Otteluparin vieraskentältä aloittava hallitseva Suomen mestari on monta kokoluokkaa vastustajaansa pienempi, ja vedonlyöntiyhtiöt arvioivatkin Midtjyllandin etenevän jatkoon 90 prosentin todennäköisyydellä.
Latvialaisen RFS:n pudottanut KuPS varmisti historian toisena suomalaisjoukkueena paikkansa vähintään 3,2 miljoonan euron arvoisessa Konferenssiliigan liigavaiheessa. Sillä on kuitenkin mahdollisuus vieläkin suurempaan urotekoon. Midtjyllandin voittamalla se etenisi Eurooppa-liigaan, jossa HJK on nähty kausilla 2014-2015 ja 2022-2023.
Jalkapallosivusto Transfermarktin mukaan Midtjyllandin kokoonpanon markkina-arvo on noin 74 miljoonaa euroa KuPSin 6,4 miljoonaa euroa vastaan. Joukkue ylsi viime kaudella Tanskan liigassa toiseksi ja on parhaillaan viiden kierroksen jälkeen kolmannella sijalla.
Savolaislupaus Matias Siltasen taannoinen myyminen Djurgårdeniin 1,2 miljoonan euron hinnalla on maltillinen lukema Midtjyllandin kaupankäynnin rinnalla. Seuran keskikenttäpelaaja Oliver Sørensen, 23, siirtyi hiljattain Serie A:ssa pelaavaan Parmaan kahdeksalla miljoonalla eurolla, ja nykyisestä avauskokoonpanosta löytyvän 21-vuotiaan guineabissaulaisen Franculino Gluda Djun markkina-arvo huitelee 13 miljoonassa eurossa. Seuran chileläispelaaja Dario Osorio nähdään puolestaan kahdeksan miljoonan euron arvoisena nimenä.
Vasta vuonna 1999 perustettu FC Midtjylland on edennyt kolmen viime kauden aikana kahdesti Eurooppa-liigassa pudotuspeleihin. Kaudella 2020-2021 se eteni Mestarien liigan lohkovaiheseen. Kovatasoisen Tanskan liigan voittoa se on juhlinut neljästi.
Vaikka KuPSin viime vuosien suurimmat eurovastustajat ovat olleet Midtjyllandiakin suurempia (Union Berlin, Young Boys), innovatiivisuudestaan tunnetun seuran taustalta löytyy niin ikään taloudellisesti jykevät hartiat. Seuran enemmistöomistaja Anders Holch Povlsen lukeutuu Tanskan rikkaimpiin henkilöihin 12,8 miljardin dollarin nettovarallisuudella. Povlsen on verkkokauppajättien Asoksen ja Zalandon suurin yksittäinen osakkeenomistaja.
Herningistä, Keski-Jyllannin alueelta tulevassa seurassa ovat historian varrella pelanneet suomalaisista Markus Halsti, Tim Sparv, Daniel O'Shaughnessy ja Kaan Kairinen. Tällä hetkellä seuran suorituskykyjohtajana toimii puolestaan Niklas Virtanen.
Ottelu käynnistyy kello 19.30. Toinen osaottelu pelataan Kuopiossa 28. elokuuta.