Yhteydenotto naapurikaupungista kuin lottovoitto Gnistanille – sarjanousijan kotipesään miljoonainvestointi

Helsinkiläinen Gnistan nousi viime kauden päätteeksi Veikkausliigaan, kun espoolainen Honka teki konkurssin ja joutui luovuttamaan liigapaikkansa. Nousun varmistuttua on Oulunkylässä pitänyt kiirettä, joka on vain lisääntynyt kauden alun lähestyessä, ja paljon on vielä tekemättä.

Pääkatsomon kuppi-istuimet ovat vielä asennusta vaille ja niin sanotun aurinkokatsomon puolella toinen katsomoista on vielä täysin ilman kattoa. Lisäksi uudet myyntikontit ja paikalle kuljetetut Bajamajat etsivät vielä lopullista paikkaansa.

Keskiviikon vastaisena yönä Helsinkiin satanut paksu lumipeite lisää vielä oman mausteensa soppaan. Oulunkylässä ei vielä keskiviikkona näytä siltä, että lauantaina siellä pelattaisiin Veikkausliiga-jalkapalloa. Gnistanissa ollaan kuitenkin enemmän kuin luottavaisia, että kaikki saadaan valmiiksi.

– Torstaina on talkoot, joilla suurin osa hommista on tarkoitus saada tehtyä, seuran viestintävastaava Frans Enala kertoo.

Gnistanissa yhdessä tekeminen on asia, johon luotetaan ja se halutaan myös nostaa esiin.

– Meidän vahvuus on se, että meillä on erittäin vahva yhteisö seuran ympärillä. Seura on Veikkausliigan neljänneksi suurin, puheenjohtaja Antti Uusitalo sanoo.

Vahvasta yhteisöstä saatiin viitteitä jo viime syksynä Gnistanin taistellessa veikkausliigapaikasta, kun karsintaotteluun Oulunkylään saatiin mahdutettua noin puolitoista tuhatta ihmistä lisäkatsomojen avulla. Veikkausliiga-avaukseen odotettavissa on vielä lisää silmäpareja.

– Kyllä tässä vaiheessa viikkoa voi sanoa, että todennäköisesti lauantain peli tulee olemaan loppuunmyyty. Kausikortteja on myyty moninkertaisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kiinnostus yleisesti Gnistania kohtaan on lisääntynyt merkittävästi, niin yleisön, kumppaneiden kuin eri sidosryhmien puolelta, Uusitalo iloitsee.

Kapasiteetti Oulunkylässä on saatu nostettua yli 2 000 katsojaan. Sekin tapahtui Gnistanin kannalta onnekkaasti, sillä Hongan tehtyä konkurssin, ei Tapiolassa ollut enää tarvetta väliaikaiskatsomoille.

– Itse asiassa se meni niin, että jonkun aikaa mietittyään Espoon kaupunki tarjosi itse niitä meille. Olemme erityisen kiitollisia Espoon kaupungille mahdollisuudesta ja hyvästä yhteistyöstä. Heillä ei ollut enää tarvetta tälle katsomonosalle, joten meille avautui mahdollisuus, Uusitalo sanoo.

Espoosta tulleet katsomot olivat kuin lottovoitto Gnistanille niin taloudellisesti kuin kapasiteetin nostamisen puolesta.

– Olisi ollut iso riski, että kapasiteetti ei olisi kauden alussa ollut näin suuri. Se olisi myös tarkoittanut isoja taloudellisia kustannuksia. Väliaikaisratkaisu tämmöisellä Tapiolan urheilupuiston katsomomallilla sopii meille tällä hetkellä enemmän kuin hyvin. Tämä oli kaikin puolin win-win-ratkaisu.

Katsomokapasiteetti on saatu tuplattua, mutta suunnitelmissa on nostaa sitä entisestään, erityisesti kun paikallisvastustaja HJK tulee kylään kesäkuussa.

– Tässä kevään aikana on vielä suunnitelmia tehdä laajennustöitä ja saada 200-300 lisäpaikkaa. HJK-pelissä pyritään siihen, että pystytään tuhannella katsojapaikalla vielä parantamaan. Tämä tulisi väliaikaiskatsomorakenteilla, Uusitalo kaavailee.

Investointeja yli miljoonalla

Näkyvin uudistus Oulunkylän stadionilla ovat tietysti uudet katsomot. Niiden lisäksi parannuksia on tehty siellä täällä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tekonurmi uusittiin viime kesänä, ja nyt siihen asennettiin Veikkausliigan vaatima kastelusysteemi.

– Kaupungin osalta on tehty nurmelle uusi kastelujärjestelmä. Kaupungilta toinen iso satsaus on ollut kentän valaistuksen uusiminen. Sen aikataulu on sellainen, että se valmistuu elokuun loppuun mennessä, Uusitalo kertoo.

Seura on vastannut katsomoiden rakentamisesta ja muista pienemmistä parannuksista.

– Olemme pystyneet tuplaamaan katsojakapasiteteetin ja varmistamaan, että lähes kaikki halukaan pääsevät nauttimaan peleistä paikan päällä. Äänentoistoa on parannettu ja myyntipisteiksi on tuotu kiinteämpiä rakennuksia. Pientä perusparantamista, kuten uusia istuimia, Uusitalo luettelee.

Suomen ja Veikkausliigan mittapuulla uudistuksiin on upotettu suuri summa.

– Seuran puolelta puhutaan lähemmäs puolen miljoonan investoinnista. Kun laitetaan kaupungin investoinnit päälle, puhutaan selkeästi summasta, joka on toista miljoonaa euroa investointitasolla.

Hyppäys Ykkösestä Veikkausliigaan on luonnollisesti vaatinut Gnistanilta reilusti isompaa pelaajabudjettia. Viime vuoden alussa pelaajabudjetti oli 160 000 ja nyt siihen on varattu noin nelinkertainen kassa, eli 650 000 euroa.

Pelaajabudjetti on Veikkausliigan kahdeksanneksi suurin.

– Lähtökohta on ollut se, että Veikkausliigaan mennään pärjäämään, ei selviytymään. Minimivaade on se, että säilytetään sarjapaikka, Uusitalo sanoo jämäkästi.

– Joukkue on yhdistelmä nuoria lupaavia pelaajia ja todella kokeneita pelaajia. Sen lisäksi olemme löytäneet meidän omaan pelitapaamme sopivia ulkomaalaisvahvistuksia, eli ollaan valmiina kohtaamaan Inter lauantaina.

Sitä ennen on pitää vielä ruuvata monta sataa kuppi-istuinta paikalleen.