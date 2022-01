Suomen 18-vuotias superlupaus ihastutti Serie A -debyytissään – tällainen on Italiassa ylistetty Niklas Pyyhtiä: "Ei tämä ole yhtään sen kummallisempaa"

Niklas Pyyhtiän puhelin on täyttynyt viesteistä ja ilmoituksista alkuviikon ajan. Väki kotipuolessa on ollut syystäkin innoissaan. 18-vuotias Pyyhtiä teki Bolognan riveissä Serie A -debyyttinsä maanantai-iltana Etelä-Italian suurseuraa Napolia vastaan.

Viime syyskuussa 18 vuotta täyttäneestä lukiolaisesta tuli samalla 14. suomalaispelaaja ja nuorin suomalaisdebytantti Serie A:n historiassa.

Kolmatta kertaa Bolognan edustusjoukkueen otteluun nimetty Pyyhtiä oli hakenut lämpöä kentän laidalta ja odotteli malttamattomasti tilaisuuttaan, kun Bolognan apuvalmentaja Miroslav Tanjga kutsui hänet luokseen pelikellon lähestyessä 70. minuuttia.

– Kakkoskoutsi huusi, että "tule, menet kentälle". Siinä sitten käytiin läpi, että mitä pitää tehdä erikoistilanteissa ja muutenkin. Sitten kentälle vaan. Ei siinä paljoa kerennyt miettimään, Pyyhtiä kertoo MTV Urheilulle.

Tanjga komensi vasenjalkaisen ja pallollisesti taitavan Pyyhtiän pelin ytimeen rakentamaan ottelussa tappiolla olleen Bolognan hyökkäyksiä.

– Pääsin aika omalla paikalla siinä keskikentän pohjalla pelaamaan.

Pyyhtiä pelasi ottelun viimeiset runsaat 20 minuuttia kovalla itseluottamuksella ja rauhallisesti, vaikka sisällä myllersi.

– Oli se ihan huikeaa. Totta kai jo pikkupojasta asti on unelmoinut, että pääsee tuonne isoille kentille pelaamaan. Sitten kun siinä tajusi, että nyt se tapahtuu, se oli tosi hieno fiilis, Pyyhtiä kuvailee.

"En itsekään sitä ihan näin pian odottanut"

Paikallinen lehdistö kuvaili Pyyhtiän esitystä yhdeksi Bolognan harvoista valopilkuista 0–2-tappiossa Napolia vastaan. Lukuisten ylistävien arvioiden perusteella nuorelle suomalaiselle on luvassa peliminuutteja jatkossakin.

– Meni omasta mielestäni ihan hyvin, ja siinä oli hyvää se, että sai pelata 20 minuuttia, eikä mitään ihan jämiä. Siinä ehti pääsemään peliin mukaan ihan hyvin, Pyyhtiä arvioi.

Pyyhtiä siirtyi Bolognaan espoolaisesta Hongasta viime syyskuun alussa. Vaikka hänet tiedettiin huippulupaukseksi jo ennen edellistä veikkausliigakautta, tuskin kukaan uskoi hänen pelaavan vuoden sisällä Serie A:n kaltaisessa huippusarjassa.

Loikka Suomesta jalkapallon suurmaan Italian pääsarjaan on valtaisa.

– En itsekään sitä ihan näin pian odottanut. Totta kai toivoin ja yritin, että pääsisin mahdollisimman nopeasti edustuksen mukaan, mutta nyt kun olen joulun jälkeen saanut olla siinä, se on ehkä tullut vähän yllätyksenä, että olen päässyt niin hyvin mukaan, Pyyhtiä kertoo.

Pyyhtiä sanoo kehittyneensä viimeisen puolen vuoden aikana selvästi. Totuttelua on vaatinut ennen kaikkea Italian ja Serie A:n nopeampi pelitempo ja taktinen vaatimustaso.

– Italialainen futis on nopeampaa. Varsinkin Serie A:ssa. Siihen olen tottunut. Tuntuu, että pääsen koko ajan paremmin mukaan siihen.

– Taktisestikin on aika erilaista. Ei ole välttämättä jotain tiettyä systeemiä, jonka mukaan aina pelataan, vaan pelin aikana voi käytössä olla monia eri systeemejä. Se riippuu ihan ottelusta ja siitä, miten se sitten etenee, Pyyhtiä selvittää.

Pelaajalegenda kehui Pyyhtiää

Suurimman osan kaudesta Pyyhtiä on ollut Bolognan alle 19-vuotiaiden joukkueessa Primavera-sarjassa. Syksyllä hän huomasi pysyvänsä mukana kovemmassakin vauhdissa edustusjoukkueen harjoituksissa.

– Pärjäsin ja pystyin tekemään omia juttuja. Huomasin, että ei tämä ole yhtään sen kummallisempaa, Pyyhtiä kertoo.

Pyyhtiä teki vaikutuksen myös Bolognan päävalmentajaan Sinisa Mihajloviciin, joka nosti suomalaisen nimen esiin marraskuun lopussa lehdistötilaisuudessa. Entisen Jugoslavian pelaajalegenda kertoi Pyyhtiän olevan ”erityisen lupaava pelaaja”.

Mihajlovic kehui Pyyhtiän esitystä debyytin jälkeen rohkeaksi.

Pallollisesti taitava Pyyhtiä nähdään Bolognassa keskikentän pohjapelaajana tai hieman ylempänä kasipaikalla. Hän sanoo viihtyvänsä kummassakin roolissa yhtä hyvin.

Valmennuksen mukaan Pyyhtiällä on eniten parannettavaa pallottomassa pelaamisessaan.

– Puolustamista ja tuollaista. Sitä kautta voisin päästä vielä paremmin mukaan.

– Suurimmat vahvuudet ovat taas pallollisessa pelissä: syötöt ja muut. Pitkiä syöttöjä tulee vähän väliä koitettua. Hyvältähän se tuntuu, kun saa jonkun kivan syötön pelissä tehtyä, Pyyhtiä myhäilee.

Kilpailu pelipaikoista on Serie A:n keskikastiin kuuluvassa Bolognassakin rajua. Pyyhtiän ohella keskikentälle on nuoriso-osaston lisäksi tyrkyllä muun muassa Argentiinan maajoukkuemies Nicolás Domínguez, Ruotsin nouseva tähti Mattias Svanberg ja italialainen Roberto Soriano.

– Kyllä siinä ihan töitä saa tehdä, että pääsee pelaamaan, Pyyhtiä hymähtää.

Turkulainen palloiluperhe

Pyyhtiä kasvoi jalkapalloilijaksi kotikaupungissaan Turussa. Nappulaliigasta hän siirtyi alakoululaisena TPS:n junioreihin, ja suuri osa vapaa-ajasta kului Kupittaalla tai lähempänä kotia, Vasaramäen kentällä.

– Siellä mä pyörin, edestakaisin, Pyyhtiä kertoo.

Suomalaisena jalkapallon suurlupauksena pidettävä Pyyhtiä tulee todellisesta urheiluperheestä, sillä hänen molemmat isoveljensä ovat jääkiekkoilijoita. Veljeskatraan keskimmäinen, 20-vuotias Mikael Pyyhtiä pelaa hyvää kautta SM-liigaseura TPS:n riveissä.

– Aina kun ehdin, katson pelejä ja seuraan, miten siellä menee, Pyyhtiä kertoo.

Vanhin veli Tuomas, 21, pelasi vielä viime kaudella Tuton junioreissa.

– Pelasin itsekin pienempänä, mutta olikohan se kolmannella luokalla, kun lopetin jääkiekon.

Perhe iloitsi kuopuksen Serie A -debyytistä täysin palkein.

– Vanhemmat olivat ihan innoissaan kotona, Pyyhtiä raportoi.

Perheen ja ystävien lisäksi Turussa on myös Pyyhtiän koulu. Hän opiskelee etänä Kerttulin lukiossa, ja keväällä edessä ovat jo ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset.

– Se on tosin vähän vaikeaa, kun pitäisi olla lyhyen matematiikan koe samana päivänä, kun meillä on alle 19-vuotiaiden EM-karsintoja. Olisi peli Italiaa vastaan, Pyyhtiä punnitsee.

Suomi-yhteisö kasvaa

Bolognassa Pyyhtiän elämää helpottaa maanmies Kasper Paananen. Vielä toistaiseksi Bolognan nuorisojoukkueessa pelaava 18-vuotias oululaishyökkääjä siirtyi seuraan elokuussa 2019.

– On sillä totta kai iso merkitys. Kassu osaa jo italiaa ja pystyy puhumaan sitä eri tilanteissa. Se helpottaa tosi paljon. Hänen kanssaan on tullut paljon vietettyä aikaa vapaa-ajalla.

Torstaina joukkoon liittyi kolmas suomalaislupaus, kun 19-vuotias laitapuolustaja Kalle Wallius liittyi Bolognan nuorisojoukkueeseen HJK:n kakkosjoukkueesta Klubi-04:stä.

Pohjois-Italiassa sijaitseva yliopistokaupunki Bologna on Pyyhtiän mukaan hieno paikka asua. Hänen tyypillinen päivänsä pyörii harjoitusten ja etälukion ympärillä.

– Asun aika lähellä kenttää. Tästä on kävelymatka treenikeskukselle. Aamupäivisin tai päivällä on treenit, aamulla tekee omia juttuja, illalla koulujuttuja. Loppuilta menee usein pleikkaria pelaillessa. Siinä saa samalla hyvin juteltua Suomessa asuvien kavereiden kanssa, Pyyhtiä kuvailee.

Pyyhtiä on viimeisen vuoden aikana asunut viidessä eri paikassa. Hän muutti ensin vanhempiensa kodista Turusta yksin Espooseen ja sieltä ulkomaansiirron myötä seuraavaksi Bolognaan.

– Olisi tarkoitus olla täällä ja breikata täällä läpi. Ei ole suunnitelmia muuttaa uudestaan hetkeen.

Pyyhtiän mukaan italian kieli on alkanut jo tarttua päähän.

Kunnolla sisään edustusjoukkueeseen

Seuraavaksi Pyyhtiä haluaa tukevoittaa asemansa Rossoblùn edustusjoukkueessa.

– Nälkä kasvaa syödessä, kun nyt on debyytti tehty. Tuossa on perjantaina jo seuraava peli. Tässä treenaillaan vaan kovaa, että saisi lisää peliaikaa jatkossa. Tavoite tällä kaudella on päästä kunnolla sisään, Pyyhtiä naulaa.

– Pidemmällä tähtäimellä tavoite on pelata vakituisesti Serie A:ssa. Maajoukkuepelit tulevat sitten, kun saa seurassa peliaikaa.

Lahjakkuutta, taitoakin Pyyhtiällä riittää pärjätä huipulla.

– Isoimmat erot pelaajien välillä tulee henkisellä puolella: kuka pystyy pelaamaan joka pelissä omalla parhaalla tasollaan, varsinkin, kun otteluita tulee nopealla tahdilla. Sellaiset pelaajat erottuvat, Pyyhtiä tietää.

Futishullussa Bolognassa Pyyhtiä on saanut liikkua toistaiseksi rauhassa. Häntä ei vielä tunnisteta paikallisylpeyden pelaajaksi. Siihen voi tulla muutos pian.

Italian lehdistö on jo kiinnittänyt huomiota nuoren suomalaisen lupaaviin otteisiin.

– Sitten pitää vain laittaa huppua päähän, ettei liian paljoa tunnisteta, Pyyhtiä virnistää.