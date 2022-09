Huuhkajien uusi jokerikortti on entinen lapsitähti, joka ihastutti Barcelonassa ja harjoitteli 50 tuntia viikossa – "Oliver on harvinaislaatuinen"

Tänään ensimmäistä kertaa A-maajoukkueen pelaajana Olympiastadionin nurmelle asteleva Oliver Antman on koulupojasta asti pitänyt itsestään selvänä, että tämä päivä koittaa ennen pitkää.

Antmanin itseluottamus perustuu osin lahjakkuuteen mutta myös tuhansiin ja tuhansiin harjoitustunteihin, joissa potentiaali on jalostunut taidoksi.

Ominaisuuksiltaan Antman on kiehtova tulokas A-maajoukkueessa. Hän on nopea, taitava pallon kanssa, hyvä yksi vastaan yksi -tilanteissa ja hyvä pelaamaan vastustajan linjojen välisissä taskuissa. Luettelo toistuu niin pelaajan itsensä kuin häntä Pikkuhuuhkajissa valmentaneen Juha Malisen kuvailuissa.

– Oliver on harvinaislaatuinen. Meidän jalkapallomme kaipaa nopeita ja taitavia pelaajia yläkertaan. Tällaisia pelaajia ryhmässä pitäisi aina olla 3–4 kappaletta, Malinen näkee.

Taitoa ja kokemusta Barcelonan kaduilta

– Siitä vuodesta parhaiten on jäänyt mieleen katupelit. Pelasimme joka ilta kaveriporukan kanssa katupelejä asvalttipäällysteisellä kentällä. Parhaimpina päivinä tuli yli 50 nuorta miestä pelaamaan. Se oli aivan huikeata, pikkupojan unelma. Pelasimme, kunnes valot sammuivat, Antman muistelee.

– En tietenkään treenaa enää niin paljon kuin pienempänä. Se ei olisi enää hyväksi minun keholleni, mutta edelleenkin ajattelen, että on tosi tärkeää tehdä ylimääräistä.

"En ollut tyytyväinen HJK:n joukkueeseen"

Barcelona-vuoden jälkeen Helsingin Jalkapalloklubia, Legirus Interiä, Tikkurilan Palloseuraa ja Gnistania edustanut Antman on kulkenut epätyypillisen mutkikkaan pelaajapolun ulkomaille. Hänelle Suomen suurin seura HJK oli vain yksi välipysäkeistä.

Kymmenen maalia ja siirto isompaan seuraan

Tilannettaan Norsdsjällandissa Antman kuvailee hyväksi, vaikka vastuu on jäänyt toistaiseksi toivottua vähäisemmäksi tällä kaudella.

– Aloitin avauskokoonpanossa kauden alussa, mutta ne pelit eivät menneet omalta osalta niin kuin oli odotettu ja sen takia menetin sen avauksen paikan. Vaikka olen ollut viime aikoina enimmäkseen penkillä, mulla on erittäin positiiviset fiilikset, koska tiedän, että ansaitsen vielä paikkani avauksessa, Antman vannoo.

Vaihdosta kentälle tultuaan Antman on tehnyt tällä kaudella yhden maalin ja antanut yhden maalisyötön Tanskan Superliigassa.

Nordsjälland tunnetaan Pohjois-Euroopan tähtitehtaana, jonka tavoitteena on jalostaa jatkuvasti pelaajia suurempiin sarjoihin. Seura on onnistunut yhdistämään kasvattajan työn kohtuulliseen menestykseen Tanskan pääsarjatasolla jopa hämmästyttävän hyvin.

– En näe, että mulla on mikään kiire. Se tapahtuu sitten kun se tapahtuu. Seurajoukkueen kanssa olen jutellut, että suunnitelma olisi, että ensi kesänä pääsisin isompaan seuraan. Se on päällimmäinen tavoite, Antman sanoo.

Toiseksi hyökkääjäksi tai laidalle

– Jos pelataan laitureilla tai laitahyökkääjillä, niin se on myös luonnollinen vaihtoehto.

Kanervalla on mistä valita. Teemu Pukki on itsestään selvä valinta avaukseen, ja hänen parikseen hyökkäykseen on tyrkyllä tietenkin Joel Pohjanpalo, Puolaan siirtynyt vahva ja juoksuvoimainen Benjamin Källman, Middlesbrough’n Marcus Forss ja Augsburgissa jyvän löytänyt Fredrik Jensen.