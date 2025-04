Tässä on Veikkausliigan kirkkain timantti – "En ole vielä saavuttanut mitään"

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan Tampereen Ilveksen vasta 16-vuotias pelintekijä Otto Tiitinen hämmästytti vakuuttavilla peliesityksillään harjoituskauden aikana Liigacupissa. Tiitinen on ykkösehdokas liigakauden suurimmaksi läpimurtopelaajaksi.

Hän suhtautuu muuttuneeseen nykytilanteeseensa maltillisesti, vaikka vastuuta on tullut monien yllätykseksi jopa runsaasti.

– Monille se on varmasti tullut yllätyksenä, mutta olen toisaalta tullut ryhmään hyvällä itseluottamuksella – ja uskonut mahdollisuuksiini. Olen tehnyt tässä matkan varrella toki jo paljon töitä. Tietysti tämä on niin hieno yhteisö, että minut on otettu hyvin vastaan, Tiitinen kuvailee.

– Meillä on niin hyvä joukkue, että sopeutuminen on siksikin ollut melko vaivatonta. Pidän niin paljon pelaamisesta, että olen vain pyrkinyt nauttimaan kentällä. On ollut jotenkin helppo muokkautua siihen, kun keskittyy vain pelaamaan rooliaan, hän jatkaa.

Tällä hetkellä näyttää hyvinkin mahdolliselta, jopa todennäköiseltä, että Tiitinen aloittaa liigakauden suurimmaksi mestarisuosikiksi nousseen tamperelaisryhmän keskialueella, kun Suomen suurin ja kaunein Helsingin Jalkapalloklubi saapuu kylään Veikkausliiga-kauden avausottelussa Tammelassa. Kyseessä on heti kahden suurimman mestarisuosikin kohtaaminen.

Paikka avauskokoonpanossa liiga-avauksessa olisi hurja temppu nuorukaiselta, joka vielä viime kaudella pelasi kasvattajaseuransa B-junioreissa ja kakkosjoukkueessa. Tiitinen tiedostaa silti olevansa vasta matkansa alussa.

– Onhan tämä ollut hyvä alku, joka vain ruokkii itseluottamusta, mutta en ole vielä saavuttanut oikeastaan mitään, kun en ole ensimmäistä liigapeliänikään pelannut, joten voidaan katsoa asioita enemmän vasta sen jälkeen, Tiitinen hymähtää.

Eli ensin liiganäytöt tiskiin, vasta sen jälkeen on isompien puheiden aika. Perustamperelaiseen tyyliin Tiitinen on vaatimaton peluri, joka ei halua tehdä sinällään itsestään minkäänlaista numeroa. Silti myös kylmä fakta on se, että teinilupaus oli jopa yllättäen yksi tamperelaisryhmän avainpelaajista Liigacupissa, jossa keltapaitojen tie katkesi välierissä FC Interiä vastaan.

"Kuuntelin sydäntäni"

Otto Tiitiseltä odotetaan läpimurtoa Ilveksessä.MTV

Kokonaisuudessaan Ilves on esiintynyt niin väkevästi käytännössä jo viime kesästä lähtien, että seura on ansainnut asemansa mestariehdokkaana. Joonas Rantasen miehistö pursuaa laatupelaajia. Muun muassa sarjan eliittipelaajiin lukeutuvat pelintekijät Anton Popovitch ja Joona Veteli ovat antaneet rutkasti oppia Tiitiselle. Hän kiittelee kanssapelaajiensa tukea.

– He ovat olleet todella tärkeitä. Puhun heidän kanssaan päivittäin asioista ja pelissä saan sellaista varmuutta, kun tiedän aina, että he pitävät pallon meillä vaikeissakin tilanteissa. Luotan heihin tosi paljon.

Ilveksen lisäksi vasenjalkainen keskialueen työteliäs uurastaja on viilettänyt dynaamisesti myös Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa, jossa hän on hurmannut ulkomaalaisseurojen tarkkailijoita niin ikään kypsillä suorituksillaan.

Viime kauden päätteeksi Tiitistä kohtaan oli runsaasti kiinnostusta muun muassa Ruotsista ja Saksasta. Konkreettisia tarjouksiakin tuli. Muun muassa Ruotsin pääsarjassa hopeaa viime vuonna juhlinut Hammarby halusi hänet tiettävästi kuumeisesti riveihinsä. Lisäksi ainakin yksi Saksan Bundesliiga-seura oli tamperelaisen perässä. Silti Ilves vei voiton.

– Kuuntelin sydäntäni, ja ääni sisälläni sanoi, että tämä on minulle nyt hyvä paikka kehittyä. Nyt yritän vain tehdä parhaani ja auttaa joukkuettani päivittäin.

"Pyrin vain heittäytymään peliin"

Otto Tiitinen (vas.) alle 17-vuotiaiden EM-karsinnassa viime marraskuussa.2024 DeFodi Images

Mikä sitten tekee Tiitisestä ylipäätään niin lupaavan pelaajan, että häneen kannattaa kiinnittää katsetta? Ilves-timantti on ennakkoluuloton ja fiksu pelaaja, joka tekee kentällä maltilla peliä edistäviä ratkaisuja.

Nopeasta viime vuonna tapahtuneesta pituuskasvustaan huolimatta hän liikkuu 184-senttiseksi pelaajaksi hyvin ja hallitsee palloa sujuvasti pienessäkin tilassa näppärästi. Tiitinen lukee tilanteita hyvin ennalta ja murtaa linjoja mielellään myös kuljettamalla.

– Yritän olla miettimättä virheitä kentällä. Pyrin vain heittäytymään peliin ja tekemään siellä niitä asioita, joita olen harjoitellut pienestä pitäen, hän pohdiskelee.

Suurimmat pelilliset kehityskohteet Tiitisellä liittyvät puolustustyöskentelyn kohentamiseen, vaikka silläkin saralla hän on mennyt edustusjoukkueessa lyhyessä ajassa tuntuvasti eteenpäin.

– Eritoten tietyt puolustustoimet vaativat keskittymistä. Ja tietysti kun olen vielä nuori poika, niin fysiikka pitää saada hiottua aikuisten tasolle maltillisesti.

Fysiikkavalmennuksessa häntä auttaa muuan Tommi Pärmäkoski, jonka kanssa nuori mies keskustelee viikoittain. Kauden tavoitteet ovat jo selvillä.

– Mitali vähintään joukkueellemme ja avauskokoonpanon paikan lunastaminen henkilökohtaisessa mielessä.

Jalkapallon Veikkausliiga-kauden avausottelu Ilves-HJK tulevana lauantaina kello 15.00 Tammelassa.