Ulkoministeriö on päättänyt humanitaarisen avun kohdistamisesta alkuvuonna.
Suomi myöntää yhteensä 72 miljoonaa euroa humanitaarista apua, josta 20 miljoonaa euroa on Ukrainalle, kertoo ulkoministeriö.
Ulkoministeriö sanoo painottavansa alkuvuoden päätöksissään Ukrainan ohella suuria konfliktialueita ja pakolaiskriisejä Afrikassa ja Lähi-idän humanitaarista tilannetta.
Humanitaarisesta avusta muun muassa kuusi miljoonaa euroa myönnetään YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR:lle ja toiset kuusi miljoonaa Maailman ruokaohjelmalle WFP:lle.
Palestiinalaisia autetaan YK:n humanitaarisen koordinaatiojärjestön OCHA:n kautta 5 miljoonalla sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n kautta 2 miljoonalla eurolla.
Loput budjetoidusta humanitaarisesta rahoituksesta myönnetään myöhemmin tänä vuonna.