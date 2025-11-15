Sudanin armeijan tukikohta kaatui Al-Fashirissa RSF:n haltuunoton myötä.

Puolisotilaalliset joukot eli niin kutsuttu RSF (Rapid Support Forces), valtasivat lokakuun lopussa Al-Fashirin kaupungin, joka oli Sudanin armeijan viimeinen tukikohta Darfurin alueella. Valloitus merkitsi käännekohtaa sodassa, joka on jatkunut yli kaksi ja puoli vuotta.

Todistajien mukaan RSF:n etenemisen jälkeen kaupungissa tapahtui joukkomurhia.

– Kun lähdet porteista, ruumiit alkavat. Ne jatkuvat koko matkan Garriin asti, kertoo Al-Fashirista paennut Abdallah Hassaballah.

YK:n arvion mukaan kaupungista on paennut valtauksen jälkeen kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta vain osa heistä on päässyt pakolaisleireille. Avustusjärjestöt ovat huolissaan, mitä on tapahtunut muille.

Pakolaisleirillä hoidetaan haavoittuneita ja orpoja

Lääkärit Ilman Rajoja ylläpitää paenneita auttavaa klinikkaa Tawilahin kaupungissa, noin 100 kilometriä Al-Fashirista. Arviolta 10 000 ihmistä on saapunut kaupunkiin paettuaan RSF:n hyökkäystä.

Fatuma Abdallah Hassan huolehtii nyt kolmesta hyökkäyksessä orvoksi jääneestä lapsesta.

– He (lasten vanhemmat) kuolivat drooni-iskussa. He menivät hakemaan ruokaa ja paluumatkalla drooni osui heihin, kertoo Hassan

Klinikalla työskentelevä Mouna Hanebali kertoo, että hygieniaolosuhteet ovat todella huonot.