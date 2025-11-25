Suurin syy ruokakriisin ovat alueella jo 16 vuotta jatkuneet jihadistien hyökkäykset.

Nigerian pohjoisosia uhkaa ensi vuonna vakava ruokakriisi, kertoi YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) tiistaina. WFP:n lausunnon mukaan liki 35:tä miljoonaa ihmistä uhkaa "vakava epävarmuus ruuasta ensi vuoden touko- ja syyskuun välisensä aikana".



Bornon osavaltiossa liki 15 000:ta ihmistä uhkaa jopa nälänhätä.



Suurin syy ruokakriisin ovat alueella jo 16 vuotta jatkuneet jihadistien hyökkäykset, jotka ovat levinneet myös naapurimaihin. Levottomuuksissa on kuollut yli 40 000 ihmistä ja liki kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kodeistaan. Jihadistien lisäksi alueella riehuu rikollisjoukkioita, jotka ryöstelevät kyliä ja sieppaavat ihmisiä lunnasrahojen vuoksi.



Liki miljoona ihmistä elää WFP:n ruoka-avun varassa Nigerian koillisosassa. WFP:n rahoitus on kuitenkin vähentynyt, koska Yhdysvallat ja useat Euroopan maat ovat vähentäneet apuaan YK:n järjestöille.

