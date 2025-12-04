Gazassa on auringon laskettua jo nyt jäätävän kylmää. Vaikka apua on saatu tuotua, sitä tarvitaan paljon lisää. UNICEFin mukaan suuri määrä talvitarvikkeita odottaa edelleen pääsyä rajan yli.

Pommitusten ja taisteluiden jäljiltä elämä Gazassa on karua.

– Tulitauko on voimassa, mutta monet perheet kertovat, ettei se tarkoita helppoa elämää. Heidän kärsimyksensä jatkuu yhä, kertoo MTV Uutisille Gazasta UNICEFin Lähi-idän aluetoimiston viestintäpäällikkö Tess Ingram.

Eikä talven eteneminen helpota tilannetta.



– Täällä Gazassa alkaa olla todella kylmä. Aamulla ja yöllä ennen auringonnousua on jäätävän kylmää. On todellinen riski, että pienet lapset ja myös aliravitut lapset, joiden sairastumisriski on suurempi, voivat päätyä sairaaloihin tulevien viikkojen aikana.



– Näin käy, jos emme pysty tarjoamaan heille suojaa, lämpimiä peittoja ja lämpimiä vaatteita sekä parantamaan vesi- ja viemärijärjestelmää. Ilman tätä emme pysty hallitsemaan leviävää tautitilannetta täällä Gazassa.

Viime aikojen rankkasateet ovat pahentaneet tilannetta huuhtomalla jäte- ja viemärivesiä tulvavesien mukana asuinalueille.

Lämpimiä vaatteita tarvitaan

UNICEF on tulitauon alettua toimittanut Gazaan yli yli 200 000 talvivaatepakettia. Lämpimiä paitoja, takkeja, kenkiä. Tämän lisäksi talven kylmyyttä helpottamaan on tuotu 5000 perhetelttaa, lähes 250 000 pressua, yli 690 000 peittoa, sekä 50 500 patjaa.



– Mutta meidän täytyy tuoda paljon enemmän, sillä avuntarve on valtava, sanoo Ingram vakavana.



Osa kouluista on muutettu majoituspaikoiksi, mutta kouluistakin peräti 97 prosenttia on vaurioitunut pahoin tai tuhoutunut kokonaan viimeisen kahden vuoden aikana.



Tuhannet perheet elävätkin talven edetessä edelleen itse tehdyissä ja hatarissa tilapäissuojissa.

Tulitauko ei takaa turvaa