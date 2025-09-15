Silja Kosonen lähestyy arvokisa arvokisalta maailman huippua, mutta ehtiikö naisten moukarin kansainvälinen taso silti karata häneltä, pohtii MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä.
Kosonen saavutti viime vuoden Parisiin olympialaisten viidennen sijan perään Tokion MM-kisojen nelossijan tuloksella 75,28, joka olisi olympiafinaalissa riittänyt pronssiseen mitaliin.
Tällä kertaa raisiolainen joutui kuitenkin toteamaan heti ensimmäisen kierroksen heittojen jälkeen, että kyseessä on kaikkien aikojen kovatasoisin moukarifinaali.
Kanadan Camryn Rogers otti heti ensimmäisenä muilta luulot pois ja paransi perään voittotulostaan 80,51 metriin. Seuraavat sijat menivät Kiinan Jie Zhaolle (77,60) ja Jiale Zhangille (77,10).
– Kun katsoo, mikä kehitys lajissa on tapahtunut 2020-luvulla, niin nytkin mentiin taas yksi sija eteenpäin, Tommi Evilä sanoo Kososen kehityksestä.
– Jatkossa tulee kuitenkin olemaan vain entistä haastavampaa saavuttaa mitalia globaalilla arvokisatasolla. Euroopassahan tilanne näyttää todella hyvältä. Silja oli paras eurooppalainen. Siitä ehdottomasti peukkua pystyyn, hän jatkaa.
Evilä nostaa esiin faktan, joka on toistunut suomalaisten viime vuosikymmenten menestyslajeissa. Suomi on ollut lähellä maailman kärkeä myös toisessa suhteelliseen tuoreessa arvokisalajissa, naisten seiväshypyssä.
– Molemmat tulivat kuvioihin vuoden 1999 MM-kisoissa, Evilä huomauttaa.
– Uusissa lajeissa on aina se kuvio, että ensimmäiset kymmenen vuotta Eurooppa hallitsee, mutta sen jälkeen, kun valtikka karkaa täältä, se myös jää niihin ison populaation maihin.
Silja Kosonen ei ollut täysin tyytyväinen päiväänsä Tokion MM-kisoissa.
Tällä kertaa mitalit karkasivat samana päivänä näissä kahdessa lajissa, kun ennen moukarifinaalia kaikki kolme seiväsnaista jäivät aamun karsinnoissa ulos loppukilpailusta.
Silja Kosonen on vasta 22-vuotias ja moukarinheittäjäksi nuori. Hänelle on helppo povata menestystä moniin seuraaviin arvokisoihin, mutta matkalla on silti myös hänestä itsestään riippumattomia esteitä.
– Totta kai Silja esiintyi hienosti, mutta kiilan iskeminen etääntyy hieman koko ajan, vaikka Kosonen ja Krista Tervo ovat tällä kaudella heittäneet niille tuloksille, jota mitaliin vaaditaan, Evilä sanoo.