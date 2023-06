Suomeen rantautuneet vieraslajit voivat purra uimaria – "Joku niitä ilmiselvästi tuo Suomeen – sekä typerää että laitonta"

– Rohmutokon saapumista maahan on pelätty jo jonkin aikaa, ja viime kesänä näitä kaloja löydettiin lammesta Varsinais-Suomessa. Rohmutokko syö kaiken, mitä eteen tulee ja suuhun mahtuu, Juha Ojaharju Suomen vapaa-ajankalastajista luonnehtii noin 15 sentin mittaan yltävää tulokasta.

Ärhäkkä on myös aurinkoahven, joka sekin ilmaantui Turun seudulle.

Ojaharjun mukaan Varsinais-Suomeen on äskettäin ilmaantunut useitakin kalojen vieraslajeja. Tämä ei voi hänen mielestään olla sattumaa.

– Koska Suomen luonnolle vieraita kaloja on löydetty maan lounaisosista lähinnä hiekkakuopista, voi päätellä, että joku on tuonut niitä ulkomailta. Sinne on tuotu ulkomailta myös ainakin sammakkoja. Eli joku niitä ilmiselvästi tuo Suomeen, syytä en osaa arvioida, kalamies harmittelee.