Yli kolmesenttinen torakkalaji tavattu Suomessa – viihtyy hyvin ihmisen seurassa

Lajille ei vielä ole olemassa suomenkielistä nimeä. Englanniksi se on smokybrown cockroach, joten Mutanen kutsuu uutta tulokasta savutorakaksi. Kiiltävän tummanruskeaa torakkalajia ei tiettävästi ole aiemmin Suomesta todettu tai raportoitu.

Levittää astmaa ja allergioita

Savutorakka on sokeritorakan sukulainen, joka on paikoin maailmalla levinnyt ihmisasuntojen riesaksi. Varsinkin Japanissa, Australiassa, eteläisessä Pohjois-Amerikassa ja paikoin Etelä-Amerikassa savutorakka on levinnyt ihmisasumuksiin, joissa se viihtyy varsinkin niiden kosteimmissa ja lämpimimmissä osissa.