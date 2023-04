Yle: Savannikissoja omistaneelle naiselle 60 päivää ehdollista vankeutta ja eläintenpitokielto kahdeksi vuodeksi

Tutkinnan vuoksi tuomittu on jo kärsinyt ehdollisen tuomionsa.

Nainen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Yle kertoo hänen väittäneen olleensa tietämätön afrikkalaisten kissojen laittomuudesta.

Servaali on villieläin, jota tavataan pensas- ja ruohomailla Afrikassa, ja savannikissa on vieraslajiksi luokiteltava servaalin ja kotikissan risteytys. Savannikissan maahantuonti Suomeen on sallittua vasta viidennen sukupolven kohdalla.