Tässä ovat Itämeren uudet riesat, joita kulkeutuu laivojen mukana: Rangiasimpukka, liejutaskurapu, mustatäplätokko, idänsieraintokko...

– Vielä ei oikeastaan voi sanoa, miten tämä tulee vaikuttamaan, mutta näitä on todella runsaasti täällä. Ensin löytyi pari vuotta sitten muutama simpukka sieltä täältä, mutta nyt näitä on tuhansia tälläkin rannalla. Kyllä sillä varmaan jotakin vaikutusta tulee pohjan ekosysteemiin olemaan, uskoo tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksesta.

Liejutaskuravusta monenlaista haittaa

Kaikkiaan Itämereen on vuosikymmenien kuluessa saapunut 225 vieraslajia. Suomesta niitä on löydetty 32.

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva liejutaskurapu havaittiin ensimmäisen kerran Naantalin sataman läheltä vuonna 2009. Nyt sitä on runsaasti Saaristomerellä ja Helsingissäkin on tehty havaintoja.

Mustatäplätokko on aggressiivinen kilpailija

Lammikkomeduusasta kaivataan havaintoja

– Se on kahden euron kolikon kokoinen pieni meduusa. Etelä-Suomesta on tullut joinakin kesinä paljon ilmoituksia pienistä meduusoista. Sillä on polttiaissolut, joilla se saalistaa, mutta ihmisille siitä ei ole haittaa. Uimavesiin se on saattanut päätyä akvaariokasvien tai -hiekan mukana, jos niitä on päästetty luontoon, arvelee Lehtiniemi.