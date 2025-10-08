Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo Euroopan olevan hybridisodassa Venäjän kanssa.

Von der Leyen kertoo, että viime aikaiset ilmatilaloukkaukset sekä häirintäyritykset niin lentokentillä sekä vaalitoiminnassa eivät ole yksittäisiä tai irrallisia tapahtumia

– Nämä tapahtumat on laskelmoituja harmaalla alueella tehtyjä, joiden tahallisuus voidaan kieltää. Nämä eivät ole yksittäisiä tapahtumia.

– On aika kutsua tätä sen oikealla nimellä. Tämä on hybridisodankäyntiä Eurooppaa vastaan.

Puheenjohtajan mukaan jokainen hybridi-isku on tutkittava tarkoin ja niihin on reagoitava.

– Venäjä haluaa hajottaa ja luoda erimielisyyttä, meidän tulee vastata yhdessä, von der Leyen sanoo.

Komission puheenjohtajan puhe näytetään livenä viestipalvelu X:ssä.

Komissiolle pitämässään puheessaan Venäjän toimintamallit on tunnistettu ja yhdessä kehittää Euroopan itsenäistä puolustuskyvykkyyttä pitäen sisällään myös oman puolustuksellisen rakentamisen Euroopan sisällä tuoden työpaikkoja myös Eurooppaan.

– Me voimme joko katsoa pois, ja odottaa Venäjän iskujen eskaloituvan tai me kohtaamme ne yhdessä, von der Leyen sanoo.