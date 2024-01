Kommentti: Suomi hurahti NATO-uskoon – tuliko meistä hetkessä sotahullu kansa?

NATO:n kannatus ja luottamus sen turvallisuutta lisäävään tukeen on kokenut Suomessa suorastaan historiallisen nopean muutoksen. Vielä muutama vuosi sitten suuri osa suomalaisista tunsi suurta epäluuloa sekä NATO-jäsenyyttä että sotilasliiton mahtimaata Yhdysvaltoja kohtaan.

Realismi ja pelko iskivät, kun Venäjä paljasti kasvonsa

Kyselyn mukaan tulevaisuus koetaan entistä turvattomampana. Peräti kuusi kymmenestä vastaajasta koki, että suomalaiset elävät tulevaisuudessa turvattomimmissa oloissa. Luku on itse asiassa huolestuttavan korkea.

Myös voimapolitiikka on saanut ihmisten mielissä lisää kannatusta. Kansainvälisten järjestöjen merkitys turvallisuudelle on kyselyssä vähentynyt ja kovan voiman merkitys lisääntynyt. Se kertoo karua kieltä Venäjän sota- ja hybriditoimien seurauksista.

Osansa tuloksessa on varmasti myös Suomen asemalla Venäjän rajamaana. Keski-Euroopassa nukutaan vielä osin ruususen unta maanosan turvallisuusuhkien edessä.

Maanpuolustustahto korkealla, vaikka naiset ja nuoret vähän epäröivät

Muutama vuosi sitten yleisen maanpuolustustahdon lasku herätti huolta. Ukrainan sodan myötä se pomppasi ylös ja on edelleen pienestä laskusta huolimatta korkealla 79 prosentin tasolla.

Naisten halu aseelliseen puolustukseen on perinteisesti ollut miehiä vähäisempi. Ehkä huomionarvoisin piirre kyselyssä on kuitenkin se, että nuorten alle 25 -vuotiaiden maanpuolustustahto on keskiarvoa ja edelliskyselyä alempana. Tosin heistäkin 61 prosenttia suhtautui puolustukseen myönteisesti.