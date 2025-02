Voisiko Venäjä hyökätä Ukrainan jälkeen Nato-maahan? Jarmo Lindberg: "Iso päänsärky"

Entinen Puolustusvoimien komentaja ei näe syytä, miksi Venäjä hyökkäisi muualle Eurooppaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt maanantaina 24. helmikuuta päivälleen kolme vuotta.

Entinen Puolustusvoimien komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) sanoo rintamatilanteen olevan tällä hetkellä vakaa.

Rintamalinja ei ole juurikaan siirtynyt. Käynnissä on kulutussota.

– Ehkä viimeisin merkittävä tapahtuma oli, että Venäjä ampui koko sodan suurimman lennokki-iskun, 270 lennokkia, joka puolelle Ukrainaan. Sitä kautta pidetään painetta yllä, Lindberg sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä iski Ukrainaan sunnuntaina 23. helmikuuta 267 lennokin voimin. Ukrainan ilmavoimat kertoo pudottaneensa lennokeista 138, ja 119 katosi tutkasta elektronisen häirinnän seurauksena. Iskut aiheuttivat vahinkoja viidellä eri alueella Ukrainassa.

Ukrainalla ei ole kiire rynnätä "huonoihin sopimuksiin"

Jarmo Lindbergin mukaan Venäjän kanssa rauhanneuvotteluja valmisteleva Yhdysvaltojen hallinto luo virheellistä vaikutelmaa rauhanneuvotteluiden kiireellisyydestä.

– Rintama ei pakota sellaiseen kiireeseen. Rintama ei ole romahtamassa tänään, tällä viikolla tai tässä kuussa.

Ukraina on ilmoittanut pystyvänsä taistelemaan puoli vuotta.

– Sen kautta ei ole pakottavaa tarvetta rynnätä huonoihin sopimuksiin.

Samalla Venäjä on yhtä lailla valmis sodan jatkumiseen. Lindbergin mukaan maan sotatalous on kunnossa ja kaatuneiden sotilaiden tilalle on onnistuttu rekrytoimaan uusia.

Venäjällä ei ole syytä iskeä Nato-maihin

Voisiko Venäjä hyökätä johonkin Nato-maahan, kun sota Ukrainassa on saatu päätökseen?

Lindberg huomauttaa, että sodan päättymisen jälkeenkin Venäjä joutuisi sitomaan joukkojaan Ukrainan vastaisen rajan turvaamiseen.

Tästä huolimatta joukkoja vapautuisi samalla muuhun käyttöön eli Lindbergin mukaan huoli Venäjän iskusta muualle Eurooppaan ei ole aivan aiheeton.

Tämä olisi Venäjälle kuitenkin suuri riski, sillä Natoon kuuluvilla Euroopan mailla on tukenaan enemmän teknologiaa ja rahoitusta kuin Ukrainalla.

Lindberg ei keksi syytä sille, miksi Venäjä hyökkäisi Nato-maahan.

– Pitäisi olla joku päämäärä, tavoite, mitä sillä saavutetaan. Ukrainan valtaamisella he halusivat itselleen maan ja puskurialueen ja oli selvä tavoite, minkä vuoksi oltiin valmiita ottamaan riskejä. Mitä saataisiin pienellä tökkäisyllä Nato-maahan? Iso päänsärky.

Katso Huomenta Suomen keskustelu kansanedustaja Jarmo Lindbergin kanssa artikkelin videolta.

11:41 Katso koko Huomenta Suomen keskustelu videolta.