Kuinka Suomen kävisi, jos Venäjä hyökkäisi? Asiantuntijalta karu arvio: "Meillä ei ole tarpeeksi aseita"

Suomi on Ukrainaakin alivoimaisempi, kun verrataan sotilaallisia voimasuhteita Suomen, Ukrainan ja Venäjän kesken. Väite on sotahistorian dosentti Markku Salomaan, mutta käy toteen myös Kansainvälinen strategisten tutkimusten instituutin (International Institute for Strategic Studies, IISS) tuoreimpiin tutkimustuloksiin.