Suomalaistutkimus: Tämä törkeän piittaamaton teko lähes tuhatkertaistaa kuolonkolarin riskin

Sekä nuoret että vanhat ovat riski, mutta eri tavoin

Luoman tutkimuksen mukaan nuorilla on myös kohonnut riski aiheuttaa onnettomuus, jossa joku muu menehtyy. Tämä riski on erityisen korkea 17–19-vuotialla kuljettajilla, joilla riski on yli 20-kertainen verrattuna 25–64-vuotiaisiin. 80 vuotta täyttäneillä riski on noin kymmenkertainen 25–64-vuotiaisiin verrattuna.