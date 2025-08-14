Tukkirekka kaatui ojaan, kuljettaja jäi puristuksiin hyttiin

Pelastuslaitos irrotti puristuksiin ajoneuvon hyttiin jääneen rekan kuljettajan ja toimitti hänet ensihoidon hoitoon. Kuvituskuva.All Over Press
Julkaistu 18 minuuttia sitten
Kati Hyttinen
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Hämeenkyrössä Pirkanmaalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on loukkaantunut yksi ihminen.

Onnettomuus tapahtui Hämeenkyrön Häijääntiellä, kun tukkilastissa ollut rekka ajautui ojaan, Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Kuljettaja jäi puristuksiin ajoneuvon hyttiin. 

Pelastuslaitos irrotti kuljettajan ja toimitti hänet ensihoidon hoitoon. 

Ajoneuvo jäi ojan puolelle odottamaan hinausta. 

Arvion mukaan liikennehaitta tilannepaikalla päättyy klo 17.15, jonka jälkeen liikenne voi kulkea normaalisti.

