Nuorten aikuisten tieturmat ovat lisääntyneet tänä vuonna

– Yleisesti ottaen nuorilla kuljettajilla on Suomessa korkea onnettomuusriski, varsinkin suhteessa ajokorttien määrään. Näin laskien nuoria kuolee liikenteessä viisinkertaisesti verrattuna keski-ikäisiin, kertoo erityisasiantuntija Riikka Rajamäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Liikenneturvan Hanna Rutila sanoo, että nuorten kuljettajien turmien taustalla on kaksi isoa syytä.

– Ensimmäinen on kokemattomuus, ajokokemusta ei ole vielä ehtinyt karttua. Tästä johtuen omat kyvyt ratissa helposti yliarvioidaan. Toinen syy on se, että aivojen tunnesäätely on vielä kehitysvaiheessa. Näin esimerkiksi (autossa olevien) kaverien vaikutus, ryhmäpaine, voi olla isossa roolissa onnettomuuksissa.