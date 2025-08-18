Epäily: Autoilija törmäsi lapseen Espoossa ja pakeni paikalta

Poliisi pyytää, että paikalta poistunut lapseen törmännyt mies ilmoittautuu.
Henkilöauton kuljettajan epäillään törmänneen alakouluikäiseen, pyörällä liikkuneeseen lapseen Espoon Lintuvaarassa torstaina noin kello 17.
Poliisi kertoo, että kuljettaja, joka on iäkkäämpi harmaahiuksinen mies, osui valkoisella henkilöautolla pyörällä liikkuneeseen poikaan suojatiellä. Mies poistui paikalta törmäyksen jälkeen.
Poika sai hoitoa vaativia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja.
Poliisi pyytää nyt kuljettaa ilmoittautumaan poliisille. Myös muita havaintoja onnettomuudesta voi välittää poliisille sähköpostitse vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinvastaajaan numerossa 0295 438 488.