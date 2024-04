Tähän nopeusrajoitukseen suhtaudutaan liikenteessä piittaamattomimmin – "Ei voi ajaa fysiikan lakeja karkuun"

Fysiikka ei voi vastustaa

– Kun nopeutta on enemmän, muiden tiellä liikkujien ja vaaratilanteiden havaitsemiseen jää vähemmän aikaa. Kokeneinkaan kuljettaja ei voi ajaa fysiikan lakeja karkuun. Mitä korkeampi on nopeus, sitä pidempi on pysähtymismatka ja sitä suuremmat ovat törmäysvoimat. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kohdalla pienelläkin nopeuden nostolla on valtava merkitys.