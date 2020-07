Suomalaistutkijat pelkäävät EU:n turvautuvan uudelleen velanottoon: "Ensimmäistä kertaa rikotaan käytännössä se periaate..."

– Kun nämä päätökset on tehty kerran, ne on helpompi toistaa, Ronkainen sanoo.

Suurin tulos oli itse EU-budjetin rahoituksen muuttuminen

– Toinen tie on tietysti se, että koska tämä on ollut kieltämättä poikkeuksellista, haluttaisiin betonoida se poikkeuksellisuus. En tiedä, mikä se tapa olisi. Se on hankalaa, koska tämä periaate on nyt rikottu yhden kerran, hän jatkaa.