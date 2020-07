MTV-kysely: Kaksi kolmesta ekonomistista pitää Suomen EU-elvytyskantaa järkevänä – näin asiantuntijat vastasivat

"EU:ssa on sovittu, että suoraa tukea jäsenmaille ei anneta"

– Suomen kanta on oikea. EU:ssa on sovittu, että suoraa tukea jäsenmaille ei anneta. Lisäksi nykymuodossaan paketti pyrkii edistämään investointeja EU:ssa lähinnä pitkällä aikavälillä. Se vain tuodaan elvytys-nimellä koronan perusteella esiin nyt, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

– Myös rahan käytön välineet näyttävät pitkään vanhoilta tutuilta, joiden vaikuttavuus on ollut vähäinen. Miksi siis antaisimme suoraa tukea tästä lähtien? Sitä ei voi perustella koronalla. On kehiteltävä uskottavammat selvitykset perussopimusta muuttavan käytännön kehittämiselle, Kangasharju pohtii.

Suomi ymmärtää "nuukaa nelikkoa"

– Tämän nuukan nelikon, joiksi kutsutaan Tanskaa, Ruotsia, Itävaltaa ja Hollantia, kanssa meillä on yhteneväisiä näkemyksiä erityisesti elvytysrahastoon liittyen, mutta mitä tulee monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisuuteen, niin siellä meillä on yhtymäkohtia ja yhteistä pintaa monien muidenkin maiden kanssa ja kyse on kokonaisuudesta, pääministeri totesi.