Financial Times: Sanna Marinin tiukka sivallus illallispöydässä Espanjan pääministerille oli kaataa miljardineuvottelut

Talouslehti Financial Timesin mukaan Sanna Marinin kommentti herätti EU-johtajien keskuudessa pelon siitä, että EU:n huippukokouksen neuvottelut päättyvät epäonnistumiseen.

”Illallisella sovun kaatuminen oli lähellä”

Financial Timesin lähteiden mukaan Marin olisi sanonut Espanjan pääministerille Pedro Sánchezille, että on muiden kuin ”nuukan liittouman” aika tulla vastaan.

– Pöydän ympärillä on johtajia, jotka ovat saaneet tyhjän sijaan 350 miljardia. Mitä te olette tehneet (sen asian eteen)? Me olemme tulleet vastaan. Nyt on teidän vuoronne, Marin sanoi illallisella tiukasti lehden mukaan.