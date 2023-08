Suomalaispelaajan Qatar-siirto hätkähdytti – maajoukkueluotsilta ymmärrystä: “Onnellinen hänen puolestaan”

– Robinilla on kuitenkin todella kansainvälinen tausta. Hänen isänsä on Marokosta ja äiti Suomesta, minkä lisäksi hän on itse asunut koko ikänsä Ruotsissa. Todella kansainvälinen tyyppi. Tätä taustaa vasten siirto Qatariin ei siis kuitenkaan ole niin järin yllättävää.

– Olemme olleet Robinin kanssa yhteyksissä. Soitin hänelle muutama päivä sitten ja hän vastasi Dohasta. Hänet oli otettu hyvin vastaan ja hän oli innoissaan maisemanvaihdosta. Itse tulen olemaan ihan onnellinen hänen puolestaan. Jos hän on onnellinen, en näe mitään syytä miksen minäkin olisi. Aika näyttää, miten hommat menee, mutta hienoa jos Tihi on tyytyväinen.

– Maajoukkueen päävalmentajana katson tietysti paljon meidän pelaajia ja heidän pelejään. Nyt tulee uusi sarja listalle. En ole eläissäni katsonut yhtään Qatarin pääsarjan ottelua, joten jatkossa on mielenkiintoista nähdä millainen sarja se on. Tiedän ainoastaan, miten Qatarissa on ollut muutamia suomalaisia maalivahtivalmentajia. Heille juteltuani olen saanut hieman käsitystä siitä, millaisesta jalkapallokulttuurista siellä on kyse.