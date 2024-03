Chelsean suomalaislahjakkuus Jimi Tauriainen tyrkyllä maajoukkueeseen – piinaava este putosi viimein tieltä: “Todella vaikea vuosi”

Tauriainen, joka täytti perjantaina 20 vuotta, on noussut viime viikkoina näyttävästi Chelsean ykkösmiehistöön. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja oli ensimmäistä kertaa penkillä, kun Chelsea pelasi Englannin liigacupin finaalissa Liverpoolia vastaan Wembleyllä 25. helmikuuta.



Seuraavassa ottelussa Tauriainen teki jo debyyttinsä, kun hän pääsi loppuhetkiksi kentälle Chelsean 3-2-voitossa Leedsiä vastaan FA Cupissa. Hän oli kokoonpanossa myös seuraavassa Valioliigan ottelussa Brentfordia vastaan.



Lehkosuo näkee, että Tauriaisen nousu Mauricio Pochettinon luotsaamaan huippujoukkueeseen on osoitus Chelsean arvostuksesta nuorta suomalaista ja hänen potentiaaliaan kohtaan.



– Jimi oli siitä todella innoissaan, kuten varmasti kaikki jotka Suomessa seuraavat hänen edesottamuksiaan, Lehkosuo kertoo MTV Urheilulle.



– On kuitenkin hyvä pysyä rauhallisena sen takia, että siellä on Chelsealla pitkä lista loukkaantumisia, joiden takia Jimi ehkä oli mukana. Avauskokoonpanoon tai ensimmäisten vaihtopelaajien juokkoon on vielä matkaa, mutta askel kerrallaan. Ei Chelsea sinne ketään vitsillä heitä mukaan, joten kyllä he ilman muuta häneen satsaavat.



Maajoukkueovet pitkästä aikaa auki?

Tauriainen on toistaiseksi pelannut Suomen väreissä ainoastaan alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa. Otteluita on kertynyt vyölle ainoastaan kolme ja niistä kaikki tulivat kesäkuun 2022 ystävyssotteluissa Peter Lundbergin alaisuudessa.



Lehkosuo sanoo, että olisi mieluusti nostanut Tauriaisen Pikkuhuuhkajien mukaan jo EM-karsintojen aiempiin otteluihin. Chelsea ei kuitenkaan ole päästänyt useiden loukkaantumisten kanssa kamppailutta helsinkiläistä lähtemään.



– Siitä on vähintään vuoden verran aikaa, kun olin häneen ensimmäistä kertaa yhteydessä. Yritin saada hänet ensin U21-leirille kesäkuussa, mutta Chelsea pani vähän hanttiin. Jimillä oli todella vaikea viime vuosi, eikä terveitä viikkoja ollut liikaa, Lehkosuo avaa.



– Hänellä oli ollut edeltävänä talvena polvi- ja lihasvammaa, minkä vuoksi seura piti järkevämpänä antaa Jimin treenata ja hakea kondista kesän ajan ennen uuden kauden alkua. Juttelin asiasta Chelsean akatemiajohtajan kanssa ja näin me sitten päätimme. Jimi ymmärsi myös Chelsean kannan.



Lehkosuo yritti uudelleen syksynä, jolloin maajoukkuetauko pidettiin niin syyskuussa, lokakuussa kuin marraskuussakin. Tarina toisti kuitenkin itseään.



– Silloin oli uusia loukkaantumisia, ja vaikka pelejä tuli silloin tällöin Chelseassa, oli Jimi hieman liian keskenkuntoinen lähteäkseen maajoukkueen mukaan. Sen takia koko vuosi meni Jimin kohdalla hieman kuin ohi, vaikka yritin saada hänet sekä kesällä että syksyllä joukkueeseen.



Nyt alla on kuitenkin pidempi ehjä jakso ja pelaaminen luistaa.



Perjantaina Tauriainen kirjasi vuoden ensimmäisen täyden ysikymppisensä Chelsean akatemiajoukkueen keskikentällä, kun se murskasi Newcastlen 7-1-lukemin Valioliiga 2:ssa.







– Jimi on ollut nyt useita kuukausia terveenä. Hän on pääsemässä parempaan ja parempaan kuntoon. Toivotaan, että terveys säilyy.

Joukkue julkistetaan keskiviikkona