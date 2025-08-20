Brasilian jalkapallomaajoukkueen pelipaita kiellettiin

Miltä kuulostaisi Brasilia punaisissa pelipaidoissa jalkapallon MM-kisoissa?
Sitä ei tarvitse enää miettiä, sillä Brasilian jalkapalloliiton puheenjohtaja Samir Xaud on määrännyt kiistaa herättäneiden maajoukkuepelipaitojen tuotannon lopetettavaksi.
Huhtikuussa lehdistöön vuosi tieto, jonka mukaan Brasilia pelaisi punaisissa vieraspaidoissa kesän 2026 MM-kisoissa.
Punainen väri yhdistetään presidentti Luiz Inacio Lula da Silvan työväenpuolueeseen, ja kisat käydään vain kuukausia ennen Brasilian presidentin vaaleja.
Xaud sanoi tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että ihmisten poliittiset näkemykset sotkeutuivat keskusteluun vieraspaidan väristä. Brasilian ikoninen kotipelipaita on keltainen.
– Sininen, keltainen, vihreä ja valkoinen ovat lippumme värit, ja niitä on käytettävä, Xaud sanoi.
Pelipaitojen valmistaja hyväksyi päätöksen punaisten vieraspaitojen tuotannon lopettamisesta ja alkoi valmistaa tuttua sinistä vieraspelipaitaa.
Brasilia on voittanut MM-kisat viidesti.