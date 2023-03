Huuhkajien komeetta vaikuttui seurakaverinsa julkisesta paljastuksesta – harvinainen teko sai somen räjähtämään: "Se oli tosi rohkeaa"

Kaan Kairinen on saapunut Huuhkajien EM-karsintamiehistöön elämänsä vireessä. Tammikuussa miljoonasiirron norjalaisesta Lilleströmistä saanut turkulaistaustainen keskikenttämies on löytänyt Sparta Prahasta jälleen uuden vaihteen peliinsä.

– Midtjyllandista tuttu valmentaja Brian Riske otti yhteyttä jo viime vuonna ja oli kiinnostunut tuomaan minut Spartaan. Hän kertoi, että keskikentällä olisi yksi paikka vapaana. Hän oli ajatellut minua siihen. Se vaikutti hyvältä stepiltä eteenpäin, Kairinen kertoo Huuhkajien lehdistötilaisuudessa Kööpenhaminasta.

Kairinen iski heti maalin ja antoi maalisyötön debyytissään ja otti välittömästi avainpelaajan roolin Spartan pelin ytimessä.

– Olen päässyt pelaaman paljon siinä roolissa, mikä on minulle ominainen eli keskikentän keskellä, Kairinen kuvailee.

– Aika kivasti on lähtenyt liikkeelle itsellä ja jengillä. Olen pysynyt kunnossa ja jonkunlainen historiallinen voittoputki on tässä alla, kahdeksan matsia putkeen. Siinä on ollut mukava pelata.

Kairisen siirto astetta kovatasoisempaan sarjaan ja menestyminen siellä lupaavat hyvää myös maajoukkueen torstaina alkavaan EM-karsintaurakkaan. Pallovarmalle turkulaiselle on tarjolla iso rooli Huuhkajien keskikentällä dynaamisen Glen Kamaran ja tasapainottavan Rasmus Schüllerin vierellä.

Nousukiito alkoi Norjasta

Kairisen nykyisen urakiidon voi katsoa alkaneen kolme vuotta sitten, kun hän sai lainasiirron norjalaiseen Lilleströmiin. Sitä ennen entinen Inter-pelaaja oli hakenut paikkaansa Midtjyllandissa ja HJK:ssa ilman suuria onnistumisia.

– Kun siirtyy uuteen paikkaan ja alkaa välittömästi saamaan vastuuta, niin siitä se oikeastaan lähtee, Kairinen kertaa.

Kairinen on kertonut aiemmin kipuilleensa urallaan syömishäiriön kanssa. HJK-lainavuonna 2019 ravinto ja energiatasot olivat jälleen kohdallaan, ja Lilleström-siirto toteutui kauden päätteeksi.

Hyvät otteet Lilleströmissä poikivat Kairiselle näyttöpaikan Huuhkajissa vuonna 2021, ja entinen superlupaus näytti viimeistään viime syksynä kuuluvansa maajoukkuetasolle erinomaisilla otteilla Montenegroa vastaan.

– Vaikea sanoa tiettyä hetkeä, jolloin asiat loksahtivat paikoilleen. Lilleströmiin siirtymisestä asti on tapahtunut oikeastaan pelkästään positiivisia asioita minun urallani.

Torstaina vierasottelulla Tanskaa vastaan karsinnoissa Kairinen lienee lähtökohtaisesti avauskokoonpanon keskikenttämies.

– Mikään ei tietenkään ole varmaa jalkapallossa. Kovasti teen työtä sen eteen, että olisin siinä avauskokoonpanossa, ja olen valmis, on rooli sitten mikä hyvänsä, Kairinen sanoo.

Joukkuekaveri astui kaapista

Prahassa Kairinen sanoo viihtyvänsä hyvin myös kentän ulkopuolella.

– Ei ole vielä ihan hirveästi tullut mitään suurempia haasteita. Kaikki on mennyt yllättävän kivasti.

Tshekin kieli ei ole vielä tarttunut kahden kuukauden aikana, mutta Prahassa kommunikaatio toimii Kairisen mukaan englannilla moitteettomasti.

Entinen huuhkajakapteeni Tim Sparv toimii nykyään Spartan kakkosjoukkueen valmentajana.

– Timiä tulee nähtyä päivittäin. Pääsee puhumaan suomea, se on aina aika kiva juttu, Kairinen kertoo.

Voittokulkunsa ohella Sparta Prahan joukkueeseen on kohdistunut myös pelin ulkopuolista huomiota. Noin kuukausi sitten Spartan Jakub Janktokertoi julkisesti olevansa homoseksuaali.

– Joukkue suhtautui siihen tosi positiivisesti. Ei paljon mikään muuttunut häntä kohtaan. En osaa sanoa, miten siihen on Prahassa tai muualla reagoitu, mutta seuran sisällä se ei ole muuttanut mitään, Kairinen kertoo.

Jankton ulostulon kaltainen avoimuus on edelleen harvinaista miesten jalkapallomaailmassa. Tshekin maajoukkuepelaaja on The Guardianin mukaan korkeimman profiilin miespuolinen pelaaja, joka toistaiseksi on kertonut kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.

Jankto astui kaapista sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla, jossa ilmoitti, ettei halua enää piilotella itseään. Kairinen toteaa Jankton somenäkyvyyden räjähtäneen tempauksen jälkeen. Reaktio ja eri tahojen tuenosoitukset olivat ylitsevuotavia.

Kansainvälistä mediahuomiota ei Kairisen mukaan ole juuri muuten näkynyt joukkueen arjessa.

– Tietenkin oli tosi rohkeaa, että hän uskalsi puhua asiasta, Kairinen kehuu.

Kohti uusia unelmia

Kairinen on pelannut seitsemän ottelua Tshekin liigassa ja on kerännyt debyyttimaalinsa lisäksi kolme maalisyöttöä.

– Ei se olisi huono tuottaa tehoja maajoukkueessakin. Siihen pyritään, Kairinen tuumaa.

Kaikesta päätelleen 24-vuotiaan Kairisen nousukiito ei ole vielä pysähtymässä.

– Seurajoukkuetasolla minulla on aina ollut tavoitteena, että pääsisi pelaamaan Mestarien liigaa. Toinen tavoite on ollut päästä pelaamaan Suomen A-maajoukkueessa ja se on nyt tapahtunut. Olisi henkilökohtaisesti tosi hienoa pelata arvokisoissa Suomen paidassa.

Kööpenhaminassa torstaina alkavien EM-karsintojen alla jälkimmäinen unelma on realismia. Suomi taistelee lähtökohtaisesti lohkonsa kakkospaikasta ennakkosuosikki Tanskan taustalla.