Kai Havertz: Haaveri

Jalkapalloilun Englannin Valioliigan huippujoukkue Arsenalin hyökkääjä Kai Havertz kärsii polvivammasta, uutisoi urheilumedia The Athletic.
Media kertoo, ettei Havertzia näkynyt harjoituksissa keskiviikkoaamuna ja että vamman vakavuutta selvitellään yhä.
26-vuotias saksalainen on kuulunut Arsenalin avausmiehistöön kahtena edellisenä kautena, kun seura on sijoittunut Valioliigassa toiseksi.
Vaikka Havertz kirjautti 60 sarjaotteluun tehot 22+10, "tykkimiehet" kaipasivat lisää tulivoimaa, ja ruotsalainen Viktor Gyökeres ostettiin uudeksi keskushyökkääjäksi. Arsenalilla on ollut liigan paras puolustus useamman kauden ajan, joten mestaruus on jäänyt eniten kiinni maalinteosta.
Arsenal aloitti kautensa 1–0-voitolla Manchester Unitedista, joskin italialaispakki Riccardo Calafiori vastasi voitto-osumasta.
Seuran edellinen mestaruus on kaudelta 2003–04, jolloin joukkue ei hävinnyt historiallisesti yhtään ottelua Valioliigassa.