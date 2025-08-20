Kai Havertz: Haaveri

Kai Havertzin taival Arsenalissa on ollut takkuinen.
Jalkapalloilun Englannin Valioliigan huippujoukkue Arsenalin hyökkääjä Kai Havertz kärsii polvivammasta, uutisoi urheilumedia The Athletic.

Media kertoo, ettei Havertzia näkynyt harjoituksissa keskiviikkoaamuna ja että vamman vakavuutta selvitellään yhä.

26-vuotias saksalainen on kuulunut Arsenalin avausmiehistöön kahtena edellisenä kautena, kun seura on sijoittunut Valioliigassa toiseksi.

Vaikka Havertz kirjautti 60 sarjaotteluun tehot 22+10, "tykkimiehet" kaipasivat lisää tulivoimaa, ja ruotsalainen Viktor Gyökeres ostettiin uudeksi keskushyökkääjäksi. Arsenalilla on ollut liigan paras puolustus useamman kauden ajan, joten mestaruus on jäänyt eniten kiinni maalinteosta.

Arsenal aloitti kautensa 1–0-voitolla Manchester Unitedista, joskin italialaispakki Riccardo Calafiori vastasi voitto-osumasta.

Seuran edellinen mestaruus on kaudelta 2003–04, jolloin joukkue ei hävinnyt historiallisesti yhtään ottelua Valioliigassa.

