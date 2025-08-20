44-vuotias Fabio kaappasi huikean maailmanennätyksen

Brasilialaisseura Fluminensen maalivahti Fabio teki tiistaina maailmanennätyksen kilpailullisesti pelattujen jalkapallo-otteluiden määrässä.

44-vuotiaalle brasilialaismaalivahdille kyse oli 1 391:nnestä pelistä, kun Fluminense kaatoi kolumbialaisen America de Calin Etelä-Amerikan seurajoukkueturnauksessa.

– Kukaan ei pelaa niin monta ottelua ilman sellaista ammattimaisuutta kuin hänellä, Fluminensen päävalmentaja Renato Gaucho hehkutti.

– Hän pelaa epäilemättä vielä pitkään, Gaucho jatkoi.

Ennen tiistain ottelua Fabio jakoi maailmanennätyksen entisen Englannin maajoukkuemaalivahdin Peter Shiltonin kanssa.

Fluminense ja brasilialaismedia sanovat, että Fabio teki historiaa, vaikka Fifa ja Etelä-Amerikan jalkapalloliitto eivät noteeranneet ennätystä.

Fabio on pelannut koko uransa Brasiliassa ja suurimman osan ajasta Cruzeirossa, jossa pelattuja otteluita kertyi 976. Ennen Cruzeiroa hän esiintyi 30 kertaa Uniao Bandeirantessa ja 150 kertaa Vasco da Gamassa.

Tiistain ottelu oli Fabiolle 235:s Fluminensessa, jonka matkassa hän oli kesällä seurajoukkueiden MM-kisoissa.

Fabio aloitti uransa vuonna 1997, jolloin vanha ennätyksen haltija Shilton lopetti.

Englantilaismaalivahti katsoo pelattujen otteluidensa määrän olevan 1 387, mutta Guinnessin ennätyskirjan mukaan luku on 1 390.