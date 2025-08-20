Donald Trumpin työhuoneesta paljastui hämmentävä yksityiskohta

Tarkkasilmäiset jalkapallofanit huomasivat mielenkiintoisen sisustuselementin, kun Valkoinen talo julkisti alkuviikosta kuvia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin työhuoneesta Oval Officesta Trumpin isännöidessä tapaamista eurooppalaisjohtajien kanssa.

BBC kertoo, että sosiaalisessa mediassa hämmästeltiin sitä, että työhuoneessa on Chelsean heinäkuussa Yhdysvalloissa voittaman seurajoukkueiden MM-turnauksen voittopokaali.

– Kysyin, milloin aiotte noutaa pokaalin? Sanoivat, etteivät koskaan. Voit pitää sen ikuisesti Oval Officessa, me teemme uuden. Ja niin he tekivät, Trump selosti DAZN-kanavalle fanien "Chelsean pokaaliksi" tituleeraaman pokaalin vaiheita.

Viestipalvelu X:n käyttäjä julkaisi kuvan tilaisuudesta tilillään. Voittopokaali näkyy kuvassa Trumpin vieressä.

BBC:n mukaan kyseistä palkintopokaalia löytyy itse asiassa kolme. Alkuperäinen on Kansainvälisellä jalkapalloliitolla Fifalla, kuten kaikki muutkin liiton kisojen alkuperäiset pokaalit. Chelsealla on oma kopio, jota joukkue esitteli harjoitusottelussa AC Milania vastaan ennen kauden alkua. Ja kolmas versio on sitten Oval Officessa, Fifan mukaan "huomioidaksemme tämän turnauksen poikkeuksellisen hyviä isäntiä".

Yhdysvallat isännöi Kanadan ja Meksikon kanssa miesten MM-lopputurnausta ensi vuoden kesällä.

Voittopokaali näkyy Donald Trumpin taustalla hänen työhuoneessaan jo aiemmin elokuussa otetuissa kuvissa.