Vaikuttaako Ukrainan sota suomalaisten matkailuun? Matkanjärjestäjät vastaavat

Kiristynyt maailmantilanne on jo heijastunut muun muassa pörssikursseihin sekä raakaöljyn hintaan .

Finnair ei toistaiseksi käytä Ukrainan ilmatilaa

Monet suomalaiset viettävät parhaillaan tai lähiviikkoina talvilomaa ja osa on suunnannut kurssinsa ulkomaille. Miten Ukrainan tilanne heijastuu tällä hetkellä matkailuun?

Tjäreborg: "Liian aikaista analysoida tilanteen vaikutusta matkailuun"

– Ukrainan tilanteeseen on tullut suuri muutos viime yön aikana, joten vielä on hiukan aikaista analysoida tilanteen vaikutusta matkailuun. Toistaiseksi tilanne ei ole vaikuttanut merkittävästi matkojen kysyntään, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen MTV:lle.

Aurinkomatkat: Matkoja siirrellään nyt lähinnä omikron- ja flunssaepidemian vuoksi

Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva kertoo, että asiakkailta on tullut yksittäisiä kyselyitä liittyen matkakohteiden lentoreitteihin. Aurinkomatkat lentää Finnairin suorin lennoin, eikä Finnair käytä Ukrainan ilmatilaa reiteillään.

– Kysyntä on ollut kauttaaltaan hyvää, suosituimpiin kohteisiin löytyy enää yksittäisiä paikkoja.

TUI: Joitakin lentoja saatetaan joutua uudelleenreitittämään

Matkatoimisto TUIlta kerrotaan, että asiakkaiden turvallisuus on nyt ja jatkossakin etusijalla. Matkatoimisto ei toistaiseksi aio perua mitään matkoja.

Györkin mukaan suomalaisilla on nyt kova halu matkustaa lähes kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen, eilä Ukrainan tilanne toistaiseksi vaikuta matkajärjestelyihin. Kesän matkoja on varattu paljon ja on vielä liian aikaista sanoa, tuleeko tähän muutosta.