Suomalaiset pääsevät taas matkustamaan Yhdysvaltoihin – lentokenttä ruuhkautui: "Tuntuu melkein surrealistiselta lähteä"

Ensimmäiset Finnairin suorat lennot Yhdysvaltojen Chicagoon, Los Angelesiin ja New Yorkiin lähtivät maanantai-iltapäivänä kello 16:n ja 17:n välillä. Tämä näkyi pitkänä ja kiemurtelevana jonona lentokentän lähtöaulassa. Jonotuksesta huolimatta tunnelma Yhdysvaltoihin lähtijöillä oli hyvä.

– Vaikka jonoa on paljon, lähtöselvitys sujuu kohtuullisen nopeasti. Tässä on jo kaksi vuotta odotettu ulkomaanmatkaa, joten tämä on pientä, kertoo Floridaan matkaava Matti Mecklin.