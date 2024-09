Jymypaukku! Sami Pajarille unelmapesti MM-rallissa – "En osannut odottaa"

Pajari, 22, kilpailee Toyotan ykkösluokan autolla kartturinsa Enni Mälkösen kanssa Chilen sorakisassa (26.–29.9.) ja Keski-Euroopan asvalttirallissa (17.–20.10.). Kaksikolla on takana Rally1-debyytti Suomen MM-rallissa, jossa he ylsivät hienosti neljänneksi .

– Hän tulee ajamaan neljättä autoamme, joten hänellä ei ole paineita tuoda tallipisteitä. Me haluamme, että hän saa satsata tulevaisuuteen ja kerätä kokemusta, Latvala sanoo.

Toyota on ilmoittanut Chilen MM-ralliin neljä autokuntaa. Pajari korvaa kisassa japanilaisen Takamoto Katsutan . Tallille MM-pisteistä ajavat Kalle Rovanperä , Sébastien Ogier ja Elfyn Evans .

– "Takan" kausi on ollut raskas, mutta hänellä on koko tallin luottamus, ja kaikki tietävät, että hän on nopea. Tauon aikana hän pääsee nollaamaan ja valmistautumaan jäljellä oleviin kauden kahteen kisaan, jotka ovat tärkeitä, Latvala perustelee.