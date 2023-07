Suomalaisluotsi noussut raketin lailla maineeseen – "hyvin uniikissa projektissa" odottavat hulppea areena ja lähes vapaat kädet

Jo ennen Saksan finaalisarjan alkua oli selvää, että Iisalolle on taatusti kysyntää Euroopan muissakin huippusarjoissa . Lopulta hän valitsi Ranskan pääsarjassa pelaavan Paris Basketballin, joka on noussut nopeasti viisi vuotta sitten tapahtuneen perustamisensa jälkeen eurokentille.

– Koska kyseessä on nuori seura, koen myös, että minulla on annettavaa siinä, miten saamme vietyä urheilutoimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Se myös motivoi minua, Iisalo kertoo MTV Urheilun haastattelussa.

– Koripallollisesti kyseessä on hyvin uniikki ja korkeat ambitiot omaava projekti. Tavoite on pelata Euroopan korkeimmalla tasolla, ja seura on noussut viidessä vuodessa Ranskan kakkossarjan pohjilta varteenotettavaksi pudotuspelikandidaatiksi. Myös tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä isoja juttuja, ja se on sillä tavalla hyvin kiinnostava projekti, Iisalo kuvaa.